Москва, 12 апреля. Минкомсвязь РФ разработала и выпустила приложение, которое позволяет получить цифровой пропуск для возвращающихся из других стран россиян и выхода из дома в период самоизоляции. Приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» доступно для бесплатного скачивания в магазинах App Store и Google Play. Для получения пропуска необходимо выбрать нужный статус и заполнить анкету.

«Вы сможете предъявить его в электронном виде на мобильном устройстве или в распечатанном виде сотрудникам правоохранительных органов в случае необходимости», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 1,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 108 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

На территории России зафиксировано более 15 тысяч случаев заражения коронавирусом, 130 человек скончались. 1,2 тысячи человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.