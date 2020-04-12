Минобороны строит новый современный медцентр в Подольске. ФАН-ТВ

Многофункциональный медицинский центр на 200 койко-мест появится в Подольске уже 30 апреля. Стройплощадку будущего госпиталя посетил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Там он провел селекторное совещание с представителями военно-строительного комплекса.

В рекордные сроки, всего за месяц, нужно построить 16 современных медицинских центров от Калининграда до Камчатки. Такую задачу Военно-строительному комплексу Минобороны поставил Сергей Шойгу. Первые восемь объектов должны быть готовы в апреле, остальные — до 15 мая.

«У нас сегодня на всех площадках работают почти 9200 человек. Еще за сутки прирост почти 600 человек. Молодцы, давайте не снижайте темп, и как мы говорили, если люди где-то освобождаются — перекидываем их на соседние площадки, друг другу руку помощи протягиваем», — обратился к строителям Тимур Иванов.

Одну из больниц возводят в подмосковном Подольске, на базе местного военного госпиталя. На стройплощадке около 700 человек и более 40 единиц спецтехники не останавливаются ни днем, ни ночью, работают в три смены. Благодаря таким ускоренным темпам медицинский центр в Подольске уже готов на 51%. Выполнен каркас, построены стены, идет монтаж внутренних перегородок и обшивка наружных панелей. Совсем скоро начнут установку дверей и окон.

«Параллельно ведутся монтаж внутренних инженерных систем, также производятся работы по устройству наружных инженерных систем. Параллельно ведем работы по благоустройству территории», — комментирует руководитель строительства Валерий Сумин.

Уже к 30 апреля медцентр в Подольске сможет принять своих первых пациентов: как военнослужащих, так и гражданских. Будущий комплекс укомплектуют самым современным оборудованием, уже формируют штат медицинского персонала и запас необходимых лекарств.