Грудинин платит копейки работникам «Совхоза имени Ленина» и ставит под угрозу их здоровье

Москва, 12 апреля. «Совхоз имени Ленина» политика и бизнесмена Павла Грудинина лучше назвать «антинародным» предприятием, руководство которого из года в год получает миллионные премии, пока рядовые сотрудники трудятся за копейки и вынуждены под страхом увольнения выполнять любые распоряжения.

Грудинин, выдвигавшийся на президентских выборах 2018 года от «народной» партии КПРФ, постоянно подчеркивает свою близость к трудовому классу и заявляет, что руководствуется народными интересами. Своим ЗАО «Совхоз имени Ленина» политик невероятно гордится, заявляя, что средняя зарплата работников предприятия достигает целых 73 тысяч рублей. Однако громкие слова Грудинина далеки от реальности.

Оклады инженеров, экономистов, рабочих и бригадиров — 24–28 тысяч рублей. «Повезло» только начальнику отдела по защите растений — он получает 36 тысяч рублей. Трудно представить, как можно прожить на такую сумму, особенно в Москве и Подмосковье.

Как отмечает Nation News, на ум при виде таких цифр приходят страницы из школьного курса физики: если в одном месте что-то убывает, в другом обязательно должно прибывать. И действительно, заработная плата самого Грудинина, как директора, составляет два миллиона рублей в месяц, а премии, которые он выписывает сам себе и своему окружению, также содержат несколько нолей.

К примеру, замдиректора по растениеводству Зоя Целыковская, которую госпитализировали в больницу в Коммунарке после возвращения из Европы, за четыре года получила премии в общем размере 44 миллиона рублей. А исполнительный директор совхоза Александр Федоров — почти в два раза больше. Сам Грудинин выписал себе 126,3 миллиона рублей с 2015 по нынешний год.

Примечательно, что последнюю премию, которая составила 25 миллионов рублей, политик назначил себе прямо перед годовым собранием, куда по его распоряжению не допустили главного акционера — ООО «Рота-Агро», который владеет пакетом в 42% акций совхоза. Юристам агрохолдинга в нарушение их прав не дали ознакомиться с документами и проектами решений.

Теперь на 27 апреля назначено судебное слушание по иску о признании недействительными решений этого ежегодного собрания акционеров. Грудинин на нем в лучших традициях рейдерства родом из бандитских 90-х «сам себя переизбрал» директором, сохранив тем самым контроль над бухгалтерией и денежными потоками совхоза.

Примечательно, что Грудинин не впервые сталкивается с судом из-за обмана работников своего совхоза. Так, с бизнесмена в пользу предприятия был взыскан 1,6 миллиарда рублей, а также суд вернул в собственность совхоза два земельных участка. Их ранее внесли в уставной капитал сторонней компании по цене, в 37 раз меньшей номинальной, а позже продали под застройку. Причем акционеры признавались, что вся прибыль полученная от сделки, ушла в карман Грудинину.

«Нам не нужны эти неправедно нажитые сотни миллионов, бог ему судья, мы лишь хотим, чтобы суд рассудил по-честному и вернул фактически украденное обратно в совхозную собственность», — объяснил акционер Дмитрий Ерошкин.

Дополняет картину инцидент, произошедший 19 марта. Грудинин в попытке всеми силами удержаться в кресле директора поставил под угрозу здоровье и жизнь работников совхоза. Он потребовал от сотрудников собраться на улице, чтобы не допустить на ежегодное собрание судебных приставов и представителей нелояльных ему акционеров. В то время в Подмосковье уже действовал запрет на проведение акций численностью более 50 человек из-за пандемии коронавируса. Но из-за прихоти Грудинина собрались около 80 человек, руководил которыми сын выше упомянутой Целыковской. За несколько дней до этого она прибыла из охваченной инфекцией Испании.

«Списки составляло начальство: тех, кто откажется, обещали лишить доплат и премий, засчитав как прогул без уважительной причины», — рассказала одна из работниц совхоза.

И Грудинин, и его соратники их руководства КПРФ хвалятся «Совхозом имени Ленина», заработком работников и «достойными» условиями труда. Однако на деле все громкие слова политика и его «товарищей» оказываются не более чем ложью.

Как напомнил ранее зампред ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович, Грудинин неоднократно оказывался в центре политических скандалов: был замешан в перепродаже недвижимости, невыплате дивидендов акционерам, уличен в сокрытии незадекларированных многомиллионных зарубежных счетов и активов.