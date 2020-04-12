Шнуров высмеял в стихах «старенький зад» Собчак в колготках

Москва, 12 апреля. Музыкант Сергей Шнуров отреагировал на новую фотографию Ксении Собчак шуточным стихотворением. Строки исполнитель посвятил «старенькому заду» ведущей.

Собчак опубликовала новую фотографию в Instagram. При этом в кадр попала лишь «пятая точка» ведущей в ажурных колготках. Шнуров не смог пройти мимо фотографии и написал в честь Собчак несколько строк.

«На фото самый «лучший друг»/ Зад старенький, но верткий. / Вновь показала сухофрукт, / В узорчатой обертке», — написал Шнуров.

Музыкант поделился новой фотографией Собчак, добавив к снимку мини-портрет ведущей, где она представлена как «политик».

Собчак ранее уже вызвала на поэтический баттл Шнурова, который высказался в стихах по поводу ее расставания с мужем. Однако Шнуров отказался вступать в противостояние с бывшей ведущей «Дома-2», признавшись, что боится Константина Богомолова. Он также выразил уверенность, что Собчак вызвала его на баттл только для того, чтобы поднять рейтинги своего You-Tube шоу.

Кроме того, телеведущая опубликовала в Instagram гневное стихотворение, в котором набросилась на лидера «Ленинграда». Поводом для выпада стали слова музыканта о том, что стихи к предыдущему рэп-баттлу для Собчак писал ее кавалер — Константин Богомолов.