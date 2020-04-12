Лондон, 12 апреля. Британские ученые рассказали о влиянии алкоголя на организм людей старше 40 лет.

По словам профессора Университетского колледжа Лондона Пола Уоллеса, употребление алкогольных напитков оказывает влияние на все системы человеческого организма. При этом алкоголь способен проникать даже в мозг, на который оказывает влияние в качестве депрессанта. Человек испытывает эмоциональный и подъем во время употребления алкоголя, однако спиртное оказывает негативное воздействие на логику, планирование и самоконтроль

«Со временем регулярное употребление алкоголя повышает склонность к проблемам с настроением, к развитию тревожности и депрессии», — отметил врач.

Врач-дерматолог и профессор Ник Лоув отмечает, что регулярное употребление спиртных напитков может стать причиной возникновения розацеа. Кроме того, злоупотребление алкоголем вызывает стресс и тревогу, что приводит к возникновению угревой сыпи и быстрому старению, передает британская газета The Telegraph.

По словам заместителя главного врача British Heart Foundation Майка Нэптона, чрезмерное употребление спиртных напитков негативно влияет на работу сердца, что приводит к нарушению функции миокарда.

Кроме того, алкоголь наносит серьезный вред печени. При частом употреблении алкоголя с 40 до 55 лет вместе с хроническим воспалением печени приводит к образованию фиброзной ткани. Печень уменьшается в своих размерах, что приводит к циррозу и другим заболеваниям.