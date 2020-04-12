ПНС Ливии потеряло более 400 боевиков после начала наступательной операции «Шторм мира»

Триполи, 12 апреля. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии потеряли более 400 человек после того, как была начата наступательная операция «Шторм мира». Подробности сообщил Twitter-канал LNA2019M.

По данным ЛНА, после начала операции армия Халифы Хафтара уничтожила 422 боевика, пытавшихся пробить их оборону. При защите своих позиции ЛНА также ранила 372 джихадиста ПНС. При этом подчеркивается, что в это число не включены сирийские наемники, перебрасываемые в Ливию турецкими самолетами и кораблями.

Потери среди завербованных в Сирии радикалов также находятся на высоком уровне, они все чаще отказываются сражаться против Ливийской национальной армии. Среди них накапливается недовольство тем фактом, что Турция обманом заманила их в Ливию. Боевики осознали, что Анкара на самом деле отправила их на убой.

Напомним, 25 марта командование ПНС заявило о старте наступления в рамках операции «Шторм мира», с помощью которой боевики планировали захватить новые территории и ключевые объекты, в том числе авиабазу «Аль-Ватыя». Атака обернулась тяжелым поражением для радикалов. Объявление о начале боевых действий было сделано после того, как руководство ПНС обещало соблюдать гуманитарное перемирие, введенное 18 марта.

Боевики ПНС 12 апреля развернули массированное наступление на позиции ЛНА к югу от Триполи, ожесточенные боестолкновения наблюдаются на направлениях Абу Салим, Салах ад-Дин, Тарик аль-Матар и Машруа аль-Хадба. ЛНА сообщила о захвате танка террористов, а также об уничтожении нескольких складов с оружием.