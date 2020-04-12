Ученые из Ухани определили новую дистанцию заражения коронавирусом

Пекин, 12 апреля. Заразиться коронавирусом от инфицированного человека можно с расстояния 4 метров, заявили китайские ученые из города Ухань, где произошла вспышка COVID-19.

Таким образом, меры по соблюдению дистанции от 1,5 до 2 метров в общественных местах, могут оказаться лишены смысла.

О новом исследовании ученых из КНР сообщил сегодня британский таблоид The Daily Mail. Предметом научных изысканий медиков стала аэрозольная передача вируса. Анализ состава воздуха и исследование поверхностей проводилось в отделении скорой помощи и в отделении для лечения пациентов с COVID-19 в больнице Хуошеншань в Ухани.

Выяснилось, что аэрозольные частицы коронавируса в большинстве своем оседали на полах больничных отделений. Их большая концентрация также была выявлена на поверхностях кроватей, на дверных ручках, мусорных баках, а также на подошвах обуви врачей. При этом ученые обратили внимание, что никто из сотрудников этой больницы не был заражен коронавирусом, и это, по их мнению, подтверждает эффективность предпринимаемых мер безопасности, пишет РИА Новости.

Отдельное внимание они обратили, что расстояние в 4 метра больше чем в два раза превышает норму дистанцирования, принятую в большинстве стран. Однако, пока у медиков нет подтверждения, что аэрозольные частицы действительно могут заразить коронавирусом.

Ученые также поставили под сомнение пользу изоляции больных коронавирусом на дому. По их мнению это может быть мало эффективно из-за высокого уровня содержания COVID-19 в окружающей среде. Авторы исследования полагают, что это может лишь приводить к скоплению случаев инфицирования в замкнутых помещениях.