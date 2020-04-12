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США спровоцировали конфликт с Ираном, чтобы оправдать новые комплексы ПВО в Ираке

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США спровоцировали конфликт с Ираном, чтобы оправдать новые комплексы ПВО в Ираке

Игнорирование местных законов, отношение к политикам как к марионеткам и регулярное усиление своего военного присутствие – почему американцы стали нежеланными в Ираке и могут ли США покинуть Ближний Восток Федеральному агентству новостей рассказал востоковед Андрей Онтиков.

Власти США приняли решение об увеличении численности систем ПВО на американских базах в Ираке. Согласно информации The Associated Press, Вашингтон накануне разместил сразу несколько комплексов ПВО на своих объектах в этой стране.

Речь идет о системах ЗРК «Patriot», а также о двух других комплексах ПВО малой дальности, которые были доставлены на авиабазу «Айн-аль-Асад», расположенную на западе от населенного пункта Эр-Рамади.

Кроме этого, новые зенитные системы были установлены в лагере «Таджи», расположенном на севере от Багдада, и военной авиабазе «Эрбиль», находящейся на севере страны. Какими именно комплексами ПВО, помимо ЗРК «Patriot», были укомплектованы американские базы не уточняется.

США спровоцировали конфликт с Ираном, чтобы оправдать новые комплексы ПВО в Ираке

Согласно заявлению председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, дополнительные системы воздушной обороны необходимы для обеспечения безопасности американских солдат, находящихся в Ираке. Кроме того, Милли отмечает, что даже с учетом нынешней отправки зенитных систем, безопасность солдат США полностью гарантировать нельзя, поэтому нужно больше комплексов ПВО.

Сейчас батареи ЗРК «Patriot» расположены как в «Айн-аль-Асаде», так и в «Эрбиле». Кроме того, американцы задействуют систему C-RAM, способную отслеживать ракеты и минометы, а также систему ПВО Avenger, умеющую обеспечивать защиту от беспилотников и самолетов. Несмотря на принятую иракским правительством в начале 2020 года резолюцию о выводе иностранного военного контингента, в настоящее время в стране находится более 6000 американских военнослужащих. В то же время, США занимаются банальным передислоцированием своих солдат для создания видимости выполнения законов.

Заместитель редактора международного отдела МИЦ «Известия» Андрей Онтиков в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал о нахальном поведении США в Ираке.

Удобные оправдания

США спровоцировали конфликт с Ираном, чтобы оправдать новые комплексы ПВО в Ираке

По словам собеседника ФАН, американцы сами спровоцировали ситуацию, которая позволяет им оправдывать наращивание военного присутствия в Ираке. Нарушив все мысленные правила Вашингтон убил командующего подразделением «Аль-Кудс» из состава Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, а получив ответ, США начали «возмущаться».

«Вашингтон сам сотворил для себя эту проблему, хотя эта ситуация для них скорее возможность усилить военные базы, говоря о необходимости «защищаться» от иранцев», — отмечает Андрей Онтиков.

Бесцеремонное поведение

США спровоцировали конфликт с Ираном, чтобы оправдать новые комплексы ПВО в Ираке

Как замечает собеседник ФАН, американцы откровенно нарушают суверенитет Ирака и это демонстрируется не только в игнорировании иракских законов, той же резолюции о выводе иностранного контингента.

«Можно вспомнить, что, когда лидер США Дональд Трамп приезжал на авиабазу «Айн-аль-Асад», американские послы чуть ли не в приказном порядке сказали премьеру Адилю Абдул-Махди о необходимости встречи с американским президентом. Подобные эпизоды неуважения, которое регулярное демонстрируется Вашингтоном, поднимают волну негодования как у простых жителей, так и у политиков. Багдад видит, что необходимо как-то ограничивать американское присутствие в стране и делать все, чтобы США не вели себя так вольготно и нахально», — говорит востоковед.

По словам собеседника ФАН, сейчас мы видим, что действия США в Ираке почти всегда вызывают волну негодования как в местных социальных сетях, так и в СМИ. Общественное мнение против американцев, поскольку людей возмущает нахальное отношение Вашингтона.

«Присутствие США в Ираке – это большая проблема для Ближнего Востока, мешающая развитию ситуации как в этой стране, так и в соседних государствах – Сирии и Иране. Ведь для американцев Ирак является некой тыловой базой и если США выведут войска, как это и должно быть согласно резолюции, то Вашингтон лишится возможности присутствовать в Сирии, где ведется кража сирийской нефти и противодействие Ирану. Поэтому держаться за присутствие в Ираке они будут всеми силами, и нужны серьезные подвижки, чтобы это изменить», — заключил Андрей Онтиков.

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