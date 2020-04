США спровоцировали конфликт с Ираном, чтобы оправдать новые комплексы ПВО в Ираке

Игнорирование местных законов, отношение к политикам как к марионеткам и регулярное усиление своего военного присутствие – почему американцы стали нежеланными в Ираке и могут ли США покинуть Ближний Восток Федеральному агентству новостей рассказал востоковед Андрей Онтиков.

Власти США приняли решение об увеличении численности систем ПВО на американских базах в Ираке. Согласно информации The Associated Press, Вашингтон накануне разместил сразу несколько комплексов ПВО на своих объектах в этой стране.

Речь идет о системах ЗРК «Patriot», а также о двух других комплексах ПВО малой дальности, которые были доставлены на авиабазу «Айн-аль-Асад», расположенную на западе от населенного пункта Эр-Рамади.

Кроме этого, новые зенитные системы были установлены в лагере «Таджи», расположенном на севере от Багдада, и военной авиабазе «Эрбиль», находящейся на севере страны. Какими именно комплексами ПВО, помимо ЗРК «Patriot», были укомплектованы американские базы не уточняется.

Согласно заявлению председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, дополнительные системы воздушной обороны необходимы для обеспечения безопасности американских солдат, находящихся в Ираке. Кроме того, Милли отмечает, что даже с учетом нынешней отправки зенитных систем, безопасность солдат США полностью гарантировать нельзя, поэтому нужно больше комплексов ПВО.

Сейчас батареи ЗРК «Patriot» расположены как в «Айн-аль-Асаде», так и в «Эрбиле». Кроме того, американцы задействуют систему C-RAM, способную отслеживать ракеты и минометы, а также систему ПВО Avenger, умеющую обеспечивать защиту от беспилотников и самолетов. Несмотря на принятую иракским правительством в начале 2020 года резолюцию о выводе иностранного военного контингента, в настоящее время в стране находится более 6000 американских военнослужащих. В то же время, США занимаются банальным передислоцированием своих солдат для создания видимости выполнения законов.

Заместитель редактора международного отдела МИЦ «Известия» Андрей Онтиков в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал о нахальном поведении США в Ираке.

По словам собеседника ФАН, американцы сами спровоцировали ситуацию, которая позволяет им оправдывать наращивание военного присутствия в Ираке. Нарушив все мысленные правила Вашингтон убил командующего подразделением «Аль-Кудс» из состава Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, а получив ответ, США начали «возмущаться».

Как замечает собеседник ФАН, американцы откровенно нарушают суверенитет Ирака и это демонстрируется не только в игнорировании иракских законов, той же резолюции о выводе иностранного контингента.

