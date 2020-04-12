США спровоцировали конфликт с Ираном, чтобы оправдать новые комплексы ПВО в Ираке

Игнорирование местных законов, отношение к политикам как к марионеткам и регулярное усиление своего военного присутствие – почему американцы стали нежеланными в Ираке и могут ли США покинуть Ближний Восток Федеральному агентству новостей рассказал востоковед Андрей Онтиков.

Власти США приняли решение об увеличении численности систем ПВО на американских базах в Ираке. Согласно информации The Associated Press, Вашингтон накануне разместил сразу несколько комплексов ПВО на своих объектах в этой стране.

US troops hunker down in Iraq, deploy patriots at bases struck by Iranian missiles#Iraq #IranVSAmericahttps://t.co/54qTTgURDs — Iran (@Iran) April 11, 2020

Речь идет о системах ЗРК «Patriot», а также о двух других комплексах ПВО малой дальности, которые были доставлены на авиабазу «Айн-аль-Асад», расположенную на западе от населенного пункта Эр-Рамади.

Кроме этого, новые зенитные системы были установлены в лагере «Таджи», расположенном на севере от Багдада, и военной авиабазе «Эрбиль», находящейся на севере страны. Какими именно комплексами ПВО, помимо ЗРК «Patriot», были укомплектованы американские базы не уточняется.

Согласно заявлению председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, дополнительные системы воздушной обороны необходимы для обеспечения безопасности американских солдат, находящихся в Ираке. Кроме того, Милли отмечает, что даже с учетом нынешней отправки зенитных систем, безопасность солдат США полностью гарантировать нельзя, поэтому нужно больше комплексов ПВО.

Сейчас батареи ЗРК «Patriot» расположены как в «Айн-аль-Асаде», так и в «Эрбиле». Кроме того, американцы задействуют систему C-RAM, способную отслеживать ракеты и минометы, а также систему ПВО Avenger, умеющую обеспечивать защиту от беспилотников и самолетов. Несмотря на принятую иракским правительством в начале 2020 года резолюцию о выводе иностранного военного контингента, в настоящее время в стране находится более 6000 американских военнослужащих. В то же время, США занимаются банальным передислоцированием своих солдат для создания видимости выполнения законов.

Заместитель редактора международного отдела МИЦ «Известия» Андрей Онтиков в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал о нахальном поведении США в Ираке.

Удобные оправдания

По словам собеседника ФАН, американцы сами спровоцировали ситуацию, которая позволяет им оправдывать наращивание военного присутствия в Ираке. Нарушив все мысленные правила Вашингтон убил командующего подразделением «Аль-Кудс» из состава Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, а получив ответ, США начали «возмущаться».

«Вашингтон сам сотворил для себя эту проблему, хотя эта ситуация для них скорее возможность усилить военные базы, говоря о необходимости «защищаться» от иранцев», — отмечает Андрей Онтиков.

Бесцеремонное поведение

Как замечает собеседник ФАН, американцы откровенно нарушают суверенитет Ирака и это демонстрируется не только в игнорировании иракских законов, той же резолюции о выводе иностранного контингента.

«Можно вспомнить, что, когда лидер США Дональд Трамп приезжал на авиабазу «Айн-аль-Асад», американские послы чуть ли не в приказном порядке сказали премьеру Адилю Абдул-Махди о необходимости встречи с американским президентом. Подобные эпизоды неуважения, которое регулярное демонстрируется Вашингтоном, поднимают волну негодования как у простых жителей, так и у политиков. Багдад видит, что необходимо как-то ограничивать американское присутствие в стране и делать все, чтобы США не вели себя так вольготно и нахально», — говорит востоковед.

Pictures of the damage at Ain al-Asad following the Iranian strike via @BaxtiyarGoran #Iraq pic.twitter.com/YVZJlhHnnc — Michael A. Horowitz (@michaelh992) January 9, 2020

По словам собеседника ФАН, сейчас мы видим, что действия США в Ираке почти всегда вызывают волну негодования как в местных социальных сетях, так и в СМИ. Общественное мнение против американцев, поскольку людей возмущает нахальное отношение Вашингтона.