Москва, 12 апреля. Неспособность системы здравоохранения США противостоять пандемии коронавируса и другим подобным вызовам стала одной из причин установления в стране режима «масштабного бедствия». Такое мнение выразил член Совета Федерации Андрей Климов.

Президент США Дональд Трамп впервые за всю историю страны объявил во всех 50 штатах положение «масштабного бедствия». Введение таких беспрецедентных мер связано с ухудшением эпидемиологической обстановки.

США обошли Италию по числу заболевших коронавирусом нового типа: по последним данным, COVID-19 заразились более полумиллиона человек, свыше 20 тысяч из них скончались.

Климов считает, что страна оказалась в настолько сложной ситуации по нескольким причинам. Сенатор напомнил о предложении бывших послов США на Украине, которые решили воспользоваться пандемией и общей для всего мира бедой для оказания давления на Россию и «возвращения» Крыма под контроль Киева. Климов констатировал, что американские дипломаты совершенно не понимают, что происходит в мире.

Другая причина заключается в провале американской системы здравоохранения, указал он.

«С этим трудно спорить, потому что той структуры, которая есть, например, в России для противодействия подобным вызовам, у них нет», — цитирует сенатора iReactor.

Климов считает, что ситуацию в США усугубляют и предстоящие ноябрьские выборы. Именно нервозность перед важным событием толкает власти на принятие «странных решений», уверен он.

Сенатор констатировал, что Россия, как и другие страны, уже никак не сможет помочь США справиться с эпидемией. Поскольку речь идет об огромном государстве с миллионами жителей. Отметим, что Москва тем не менее направила Вашингтону гуманитарный груз по его просьбе.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года, а затем вирус быстро распространился по миру. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. COVID-19 унес жизни уже более 108 тысяч человек в более чем 170 странах, заразились свыше 1,7 миллиона.

Некоторые специалисты считают, что вирус могли разработать в США и завезти на территорию КНР. На это, в частности, указывают банки с пометкой «Бактериологическая опасность», которые китайцы нашли на территории бывшего американского консульства в Ухани.