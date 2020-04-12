Дочь Пугачевой и Галкина восхитила фанатов артистичным поздравлением

Москва, 12 апреля. Юморист, шоумен и телеведущий Максим Галкин опубликовал в социальных сетях поздравление с Вербным воскресеньем и Днем космонавтики от своей дочери Лизы.

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравила всех с Вербным воскресеньем прочитав небольшое стихотворение, посвященное большому христианскому празднику. Кроме того, шестилетняя Лиза рассказала о том, как в разных странах называют космонавтов, напомнив о сегодняшнем Дне космонавтики. В свою очередь Галкин отметил, что даже он не знал таких подробностей.

Фанаты с воодушевлением отреагировали на поздравления дочери Галкина. Подписчики также поздравили звездную семью с праздниками. При этом одной из первых на публикацию Галкина отреагировала Лера Кудрявцева, которая была восхищена артистичным поздравлением Лизы. За четыре часа публикация юмориста набрала более 1,2 миллиона просмотров.

Стоит отметить, что в настоящее время звездная семья находится на самоизоляции в загородном доме. Галкин активно публикует фотографии и видеоролики на своей странице в Instagram.

Напомним, в связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.