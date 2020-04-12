Кремль призвал «не морозить» экономику в регионах с благоприятной ситуацией

Москва, 12 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что нет необходимости «морозить» экономику в регионах с благоприятной ситуацией по коронавирусу.

По словам представителя Кремля, в ряде регионов РФ ситуация по коронавирусу более благоприятная, чем в Москве. В этих субъектах нет необходимости «морозить» всю экономику.

«Как любит говорить президент Путин, тут очень важно пройти между Сциллой и Харибдой — обеспечить безусловную безопасность и защиту здоровья людей, но с другой стороны так же не допустить обвала экономики», — заявил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

По данными на 12 апреля, в России за сутки выявлено 2186 новых случаев заражения коронавирусом в 52 регионах. Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 15770. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Москве (10158), Московской области (1360), Петербурге (557), Республике Коми (208), Нижегородской области (194), Краснодарском крае (169), Брянской области (141).

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова не исключила возможность продления ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции после 30 апреля. Голикова подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин не случайно продлил нерабочие дни в стране до конца месяца. По ее словам, именно к 30 апреля можно будет оценить эффект разобщения населения.