Российский ученый предсказал вторую волну коронавируса

Москва, 12 апреля. Новый коронавирус SARS-CoV-2 навряд ли сможет мутировать и стать еще опаснее для человека, постепенно он превратится в относительно безобидное сезонное явление, как и свиной грипп, считает кандидат биологических наук, заведующий лабораторией экологии вирусов НИЦ фундаментальной и трансляционной медицины Кирилл Шаршов.

По словам ученого, у вирусов есть «стратегия» и она со временем заставляет его снижать вирулентность.

«В целом высокая летальность — это эволюционный тупик для вируса», — пояснил он в комментарии телеканалу RT.

Самым вероятным вариантом, по мнению Шаршова, является превращение SARS-CoV-2 в сезонный вирус. Он напомнил, как в 2009 году свиной грипп поразил огромное количество человек, но затем стал сезонным и относительно безобидным.

Уже сейчас, как считает Шаршов, можно предположить, что распространение SARS-CoV-2 утихнет в начале лета.

«Но в умеренной форме повторится в октябре — ноябре», — предупредил ученый.

Шаршов также объяснил, как вирусы преодолевают межвидовой барьер и начинают поражать не только животных, но и людей. По его словам, как правило, вирус может поражать нового хозяина только после изменений в генах. В качестве примера он привел птичий грипп. Изначально он поражал птиц, у которых температура тела выше, чем у человека, поэтому для атаки на род людской, вирусу нужно было мутировать соответствующим образом.

Ученый также прокомментировал предположение, что на появление нового коронавируса могло повлиять изменение климата. Он подчеркнул, что климат может оказывать какое-то воздействие только на хозяев вируса: на их образ жизни, питание, пути миграции.