Кремль объяснил необходимость договоренностей ОПЕК+

Москва, 12 апреля. Договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи нефти нужны всему миру, без них глобальную экономику ждет хаос, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они нужны, по сути, всему миру. Потому что если в итоге не будет этой сделки, то мировая экономика будет на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители», — заявил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Напомним, Россия и Саудовская Аравия достигли соглашения о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Договоренности начнут действовать с 1 мая текущего года. Москва и Эр-Рияд договорились совместными усилиями бороться с негативными последствиями коронавируса на рынок нефти. Соединенные Штаты, Норвегия и Канада, хотя формально и не являются участниками сделки, сократят добычу на 5 млн баррелей.

Ранее вице-президент компании «Лукойл» Леонид Федун сообщил, что новая сделка с ОПЕК позволила России избежать негативных экономических последствий. Он подчеркнул, что сокращение добычи на 10−15 млн баррелей в сутки выгодно России.