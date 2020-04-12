Гаспарян заявил, что критикующему самоизоляцию Уткину «не терпится на тот свет»

Спортивный комментатор Василий Уткин раскритиковал меры, принимаемые российскими властями для борьбы с коронавирусом. В ответ на это телеведущий Владимир Соловьев назвал Уткина «психически больным и глубоко несчастным человеком», а политолог и публицист Армен Гаспарян добавил, что комментатору «не терпится на тот свет».

«Даже безотносительно моей дружбы с Владимиром Соловьевым я могу сказать, что господин Уткин выступил в свойственной ему манере. Ничего другого от него я не ожидал. Ему не нужно «такое» государство! Но вопрос надо ставить так: «Нужен ли государству такой Уткин?». Какой прок государству от очередного балабола? Он не представляет ни интеллектуальной, ни производственной ценности, никакой», — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей Армен Гаспарян.

Он согласился, что в России демократия, и каждый имеет право на свою точку зрения.

«Но важно, какие последствия могут быть от слов, высказанных публично. Да, господину Уткину не нравится самоизоляция. Но я могу сказать, что будет, если это бренное тело, не дай бог, подхватит коронавирус. Он ведь начнет вопить, что государство ничего не делает, чтобы спасти его драгоценную жизнь. И с тем же припевом: «Мне такое государство не нужно». А государство, между прочим, сегодня делает все возможное, чтобы такие, как Уткин, не заболели. Если человеку так не терпится отправиться на тот свет, наверно, это о многом говорит. Наверно, психиатр тут действительно нужен. Любой нормальный человек, который видит сводки по коронавирусу, понимает, насколько серьезная ситуация, что врачи работают, как на войне, и что до пика еще, к сожалению, далеко», — заметил Гаспарян.

Напомним, оценивая выступление президента РФ Владимира Путина на селекторном совещании с губернаторами, Василий Уткин эмоционально заявил: «Государство, ты мне на кой вот сейчас, в данный момент? Я бы в принципе сам дома отсиделся бы, наверное. Я отсиживался и в других ситуациях».

По словам спортивного комментатора, он много лет «скидывает долю от своих заработков» государству и это все ради того, «чтобы сейчас потерли репу, напомнили мне про каких-то кипчаков, и на этом мы разошлись».

«Я за свой счет сижу дома, сам себя запер, за квартиру плачу, все налоги и так далее. Это что? То, ради чего я отстегивал налоги каждый месяц лет тридцать, что ли? Как-то я очень разочарован всем этим обстоятельством. Мне такое государство не нужно. Ни для чего», — сказал Уткин в эфире телеканала «Дождь».

На его высказывание отреагировал телеведущий Владимир Соловьев. Он посоветовал спортивному комментатору обратиться к психиатру, потому что, по мнению Соловьева, Уткин выглядит, как «глубоко больной несчастный человек».