Песков прокомментировал слова Путина о набегах печенегов и половцев

Москва, 12 апреля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков затруднился объяснить, почему президент РФ Владимир Путин в недавнем выступлении на тему пандемии коронавируса вспомнил о борьбе с печенегами и половцами.

Песков напомнил, что глава государства очень хорошо знает историю, в том числе России.

«Он постоянно читает исторические материалы, это и мемуары, и другие книги, он очень хорошо знает историю, с ним очень тяжело спорить на какие-то исторические темы», — прокомментировал он слова президента.

Представитель Кремля напомнил, что печенеги «были большой головной болью» для Киевской Руси.

«И печенеги прошли, и половцы прошли, и вирус пройдет, даст бог, будет прививка», — добавил он.

Напомним, что в среду перед совещанием с губернаторами российский лидер обратился к нации и подчеркнул, что страна за свою богатую историю смогла преодолеть множество тяжелых испытаний, в том числе набеги печенегов и половцев, поэтому и сложившуюся ситуацию с коронавирусом она благополучно переживет.

По последним данным, в России зафиксировано более 15 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, выздоровело более 1,2 тысячи человек, скончались 130 пациентов. Регионы страны перешли на режим самоизоляции.

Ситуация в многих других государствах, например, в США и Италии, гораздо более плачевная. Уже свыше 30 стран обратились к России с просьбой о помощи, например, предоставить аппараты искусственной вентиляции легких. Страна уже поддержала Италию, США и Сербию в борьбе с инфекцией, отправив им специалистов и гуманитарные грузы.