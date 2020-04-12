Анчуков рассказал о состоянии Булановой после госпитализации

Москва, 12 апреля. Друг Татьяны Булановой, актер Артем Анчуков, рассказал о состоянии звезды после госпитализации. По его словам, певица находится в сознании.

«Я очень взволнован, как и многие. Знаю, что сейчас она, слава богу, в сознании. В настоящее время находится в больнице, на связи», — рассказал актер в комментарии Пятому каналу.

Анчуков отметил, что Буланова обратилась к врачам вовремя. У певицы был напряженный гастрольный график, который мог сказаться на здоровье. По словам актера, иногда у Булановой повышалось давление. Она признавалась, что иногда ее подводит память, и уточняла, что забывала тексты песен, которые пела много лет подряд.

О госпитализации Булановой стало известно накануне. В СМИ сообщалось, что она перенесла инсульт. Журналисты также озвучивали версию, что причиной стали проблемы с сердцем. Однако официально эту информацию не подтвердили.

Источник в окружении артистки сообщил Федеральному агентству новостей, что Буланова находится в центре им В. А. Алмазова. Врачи проводят полное обследование сердечно-сосудистой системы певицы.

Булановой 6 марта исполнился 51 год. В 2004 году певице присвоили звание заслуженной артистки РФ. Буланова является двукратной обладательницей премии «Овация».