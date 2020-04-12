Песков сообщил, что Путин соскучился по живому общению с людьми

Москва, 12 апреля. Президент России Владимир Путин в условиях карантинных мер из-за эпидемии коронавирусной инфекции скучает по живому общению с людьми. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Скучает. Для него общение с людьми является абсолютным приоритетом в его работе. Он именно оттуда черпает понимание реальности», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Он также добавил, что временное отсутствие прямого общения не оказывает негативного влияния на интенсивность работы Путина, которая стала более интенсивной в период эпидемии коронавирусной инфекции.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 1,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 108 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В России зафиксировано более 15 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 130 человек скончались. 1,2 тысячи человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в некоторых регионах РФ введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.