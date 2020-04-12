В Госдуме призвали контролировать цены на продукты и средства защиты

Москва, 12 апреля. Установить жесткий контроль за торговыми организациями, поднимающими цены на фоне эпидемии коронавируса, предложил депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Парламентарий напомнил, что президент в качестве одной из мер, поддерживающих деловую активность, предписал контролирующим органам снизить число проверок. Более того, предприниматели, чтобы сохранить свой бизнес и рабочие места, получили солидные налоговые и кредитные льготы в рамках антикризисных мероприятий.

Все предприятия, торгующие продовольствием и предметами первой необходимости, продолжают работать и вести хозяйственно-экономическую деятельность в период вынужденных отпусков.

«Однако некоторые торгаши, видимо, решили сорвать куш, обогатиться на людях, оказавшихся в сложной экономической ситуации, и взвинтили цены на продукты и медицинские маски. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на совещании фракции «Единая Россия» с правительством сообщил, что в ряде сетей, таких как «Пятерочка», «Лента», «Магнит», отпускная цена на плодоовощную продукцию превосходит закупочную порой «более чем в 500 раз». Этот откровенный грабеж населения нужно немедленно остановить», – считает депутат, его слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Россияне из разных регионов страны обращаются к Сергею Вострецову, как к главе Объединения профсоюзов РФ «Соцпроф», с просьбой решить проблему роста цен.

«В сложившихся условиях считаю единственно правильным — провести внеплановые проверки всех торговых организаций, замеченных в завышении цен, силами контрольных, надзорных и правоохранительных структур. И вношу законодательную инициативу: наделить прокуратуру правом инициировать безотлагательные межведомственные проверки при получении от граждан обращений о фактах завышения цен с приложением фотографий соответствующих ценников на товары».

По мнению депутата, в состав межведомственной группы могут входить представители прокуратуры, ФАС, ФНС, МВД и Роспотребнадзора.

«Если информация о необоснованном повышении розничных цен подтвердится, в каждом конкретном случае логично рассмотреть вопрос о возбуждении административных или даже уголовных дел в отношении руководителей торговых организаций», — убежден Сергей Вострецов.

Депутат отметил, что благополучие людей должно стоять на первом месте.