Песков объяснил, зачем Путин поехал в больницу в Коммунарке

Москва, 12 апреля. В Кремле видели критику в адрес президента РФ после его посещения инфекционной больницы в Коммунарке, но глава государства счел нужным лично проверить, как обстоят дела в этом учреждении, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

«Давайте все-таки не забывать, что, наверное, это характерная черта президента. Он всегда считает необходимым изнутри убедиться в том, что система во время кризиса, во время ЧС функционирует правильно», — подчеркнул он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Песков также обратил внимание, что президент всегда принимает все меры предосторожности: «То есть это далеко от того, чтобы быть каким-то, скажем так, безрассудством».

Напомним, визит президента в больницу состоялся 24 марта. Позже Песков опроверг предположения, что это было инсценировкой. По его словам, главврач больницы Денис Проценко даже не знал, что к ним едет глава государства: «Поэтому никакой инсценировки не могло быть в помине».

Представитель Кремля добавил, что эксперты могут высказывать свои замечания об излишнем риске, на который пошел президент, «но в таких ситуациях отговорить очень тяжело». Песков также неоднократно сообщал, что на здоровье Путина этот визит никак не отразился и он чувствует себя хорошо.