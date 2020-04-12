Повлекший смерть заключенного бунт в иркутской колонии мог быть организован извне

В одной из исправительных колоний Иркутска произошел бунт, в ходе которого часть зданий учреждения была повреждена огнем. По официальный данным, погиб один человек. Есть основания полагать, что пожар и беспорядки в колонии произошли неслучайно. В подстрекательстве заключенных могут быть замешаны люди «извне», работающие на «правозащитные» организации с западным финансированием. Подробнее об этом в нашем материале.

Накануне в городе Ангарск Иркутской области загорелась колония строгого режима №15. Там взбунтовались около 1,5 тысячи осужденных. По сообщениям сотрудников ФСИН, недовольство заключенных начало назревать 9 апреля — после того, как один из осужденных, содержащийся в помещении штрафного изолятора, препятствовал проведению обыска, нецензурно выражался и призывал других заключенных к противоправным действиям.

В итоге осужденные из соседних камер ШИЗО напали на сотрудника колонии, а затем разбили видеокамеры и стеклами нанесли себе порезы на руки. Позднее в исправительном учреждении вспыхнул пожар. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку.

На первый взгляд в этой истории нет ничего странного — практически во всех странах мира заключенные выражают недовольство тюремными условиями, отказываясь подчиняться общеустановленным правилам. Но в этой ситуации есть темные пятна, которые наводят на размышления о том, что бунт был подготовлен людьми «извне».

Беглый «экстремист» отчитывается о бунте

ИК-15 — это колония строгого режима, в которой нет так называемых «первоходов», то есть впервые приговоренных к лишению свободы. Все отбывающие там срок — рецидивисты, совершившие тяжкие преступления. Для убийц, насильников, наркодилеров и грабителей существуют строгие правила и определенный распорядок, которого они обязаны придерживаться. Однако далеко не все заключенные готовы мириться с такими условиями, из-за чего возникают стычки с сотрудниками колонии. Однако инцидент, случившийся 10 апреля, отличался от предыдущих.

На странности в вышеописанной ситуации первой обратила внимание журналистка News Front Юлия Витязева в своем Telegram-канале.

По данным Витязевой, медиаконтент с места событий заключенные пересылали некоему Святославу Хроменкову, члену «правозащитной» организации «Сибирь без пыток». В своих соцсетях Хроменков публиковал видео, которые, по его утверждению, ему присылали сами заключенные.

По официальной информации, после пожара, когда спасательные службы разбирали завалы, действительно было найдено тело одного заключенного. Сведений о других погибших не поступало. Сейчас следствие устанавливает причины случившегося.

Но «правозащитник» Хроменков придерживается другого мнения, распространяя в своих соцсетях никем не подтвержденную информацию.

Кроме того, из публикаций можно сделать вывод, что Хроменков обладает данными о готовящихся бунтах в других исправительных учреждениях.

Ситуация сложилась действительно странная: заключенные из российской колонии первым делом отправляют информацию некоему «правозащитнику», который к тому же находится в бегах заграницей. Дело в том, что в отношении Хроменкова в конце января 2020 года было возбуждено уголовное дело. Правозащитника сочли причастным к экстремистской деятельности. Активист решил переждать «тяжелые времена» в Европе, в России он не был с декабря. Тем не менее он оказался именно тем, кому по странному стечению обстоятельств заключенные начали пересылать видео с места событий.

Западные спонсоры «Сибири без пыток»

Святослав Хроменков — член «правозащитной» организации «Сибирь без пыток». За громким названием с якобы альтруистичным направлением деятельности скрывается фонд с иностранным финансированием — организация работает в тесном сотрудничестве с дублинской НКО Front Line Defenders.

Основная часть публикаций ведется на русском языке, но часть информации на сайте — на иностранном. Например, сведения о деятельности фонда и спонсорах, доступные на сайте организации, есть только на английском и без перевода.

Среди иностранных спонсоров встречаются организации, которые неоднократно становили фигурантами политических скандалов.

«Фонд Форда»

Например, в списке значится «Фонд Форда» (Ford Foundation) — скандально известная организация, которую подозревают в связях с ЦРУ. На данный момент фонд занимается «воспитанием» будущих руководителей разных стран в духе американской политической мысли. Помимо этого, вливание средств идет из «Национального фонда в поддержку демократии» (NED, признан нежелательным в РФ). Эта организация была создана в Соединенных Штатах и получает многомиллионные вливания от правительственного агентства по международному развитию (USAID, деятельность этой организации в РФ запрещена с 2012 года).

Согласно данным Минюста, у грантополучателей NED есть одна общая цель — «воздействие на принятие государственными органами решений, направленных на изменение проводимой ими государственной политики». Иными словами — вся деятельность фонда сводится к тому, чтобы вмешиваться во внутренние дела страны. Под предлогом «правозащитных мер» они расшатывают политическую ситуацию, создавая напряжение в обществе, выливающееся в столкновения и беспорядки.

«Открытое общество» Сороса

Подобным руководствуется еще один «донор» организации «Сибирь без пыток». В списке значится Open Society Foundations — фонд «Открытое общество» (признан нежелательным в РФ). Основной поток финансирования идет от Джорджа Сороса, известного своим пристрастием к созданию организаций, вмешивающихся в политику других стран.

«Открытое общество» поддерживает многие сомнительные организации в России. Одна из них — НКО «Мемориал» (признана иноагентом), защищающая преступников и нарушителей общественного порядка, признавая их «политическими заключенными». Министерство юстиции обвиняло «Мемориал» в том, что его члены «подрывали основы конституционного строя России, призывая к свержению действующей власти и смене политического режима в стране». То есть они занимались формированием негативного общественного мнения, зачастую публикуя недостоверную информацию на деньги западных спонсоров, которое могло привести к дестабилизации ситуации в стране.

На «Мемориал» работали люди, которых обвиняли в преступлениях разной степени тяжести. Так, в отношении главы карельского отделения организации Юрия Дмитриева и его сотрудника Сергея Колтырина были возбуждены уголовные дела по факту растления малолетних. Дмитриев фотографировал несовершеннолетнюю приемную дочь и затем хранил порнографические снимки на жестком диске компьютера, а Колтырин совратил мальчика-подростка. Не стоит забывать и про руководителя чеченской ячейки «Мемориала» Оюба Титиева, приговоренного за хранение наркотиков.

Однако «Открытое общество» не ограничилось в финансировании одного «Мемориала». В список «получателей спонсорской помощи» входят партия «Яблоко», фонд «Культурная инициатива», фонд «Содействие», Сахаровский центр и многие другие. След организации был найден в истории со спонсированием чеченского терроризма и эмигрировавших боевиков, а также финансировании «цветных революций» и геополитических противников России (украинских и грузинских националистов) через другие фонды.

Правозащитник или подстрекатель?

История с бунтом в ИК-15 наводит на размышления о том, что заключенные могли поддаться влиянию «извне». Видео и фотоматериалы они целенаправленно и прямо по ходу событий пересылали беглому «экстремисту» Святославу Хроменкову, работающему с «правозащитной организацией» с иностранным финансированием, часть которого направляют НКО, связанные с западными спецслужбами. Подобные фонды — часть гибридной войны, с их помощью Запад «ненавязчиво» под благовидным предлогом борьбы за права человека ведет подрывную деятельность на территории РФ. По сути, вся их работа сводится к демонизации государственной системы любыми способами, демонстрации ее «тоталитарности».

Для западных организаций неважна судьба заключенных — им нужен повод для того, чтобы показать очередных «жертв кровавого режима». На роли тех самых «жертв» очень подходят заключенные, которые ограничены в своих правах. Манипулируя их сознанием, провоцируя на недовольство и стычки с сотрудниками колонии, «правозащитные организации» могут добиться желаемого результата, который позволит им делать информационные вбросы о «бесчеловечности системы» в РФ. Позднее подобные действия могут привести к расколу общества и напряжению политической ситуации внутри страны, что и является основной целью Запада.