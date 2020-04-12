Голикова рассказала о возможности продления режима самоизоляции

Москва, 12 апреля. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ответила на вопрос о возможности продления ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции после 30 апреля.

«Я бы сейчас не делала никаких преждевременных выводов. Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из нее мы точно не сможем», — констатировала она в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Голикова подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин не случайно продлил нерабочие дни в стране до конца месяца. По ее словам, именно к 30 апреля можно будет оценить эффект разобщения населения.

«Нам нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней», — объяснила вице-премьер.

Середина следующей недели, как рассказала Голикова, покажет, вышла ли Россия на «плато» по заболеваемости COVID-19 или число зараженных продолжает расти.

Вице-премьер подчеркнула, что ситуация со сроками режима самоизоляции зависит от каждого жителя страны. В качестве примера она привела китайскую провинцию Хубэй, где, несмотря на снятие ряда ограничений, сохраняется режим ношения масок и дезинфекции, а также соблюдений мер дистанцирования.

«Сможем быть дисциплинированными, сможем прислушаться к себе и к тем рекомендациям, которые сегодня принимаются, значит, выйдем благополучно из этой ситуации, будем к лету жать друг другу руки», — заключила вице-премьер.

Как сообщили ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации, за последние сутки в России выявлено 2,1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом в 52 регионах. Число заболевших COVID-19 в стране увеличилось до 15,7 тысячи. С начала эпидемии по всей России выздоровело более 1,2 тысячи человек, скончались 130 пациентов.

Власти страны оперативно утвердили комплекс мер, направленных на борьбу с распространением вируса. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, именно решение властей о введении режима самоизоляции позволило России избежать ситуации, когда рост числа инфицированных мог произойти «взрывообразно».

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта. Инфекция, вспышка которой произошла в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй, охватила почти весь мир. По последним данным, число зараженных превысило 1,7 миллиона человек, от инфекции скончались свыше 108 тысяч человек.