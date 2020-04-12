Историк моды Васильев подробно рассказал о своей госпитализации

Москва, 12 апреля. Историк моды и известный телеведущий Александр Васильев подробно рассказал о госпитализации в больницу в Коммунарке и своем самочувствии.

«Если очень захотеть, можно в космос полететь! Да, друзья мои, я в Коммунарке!» — написал он в Instagram.

Телеведущий вспомнил, что еще 5 апреля у него появился кашель, а затем стала подниматься температура. Васильев поначалу лечился «бабушкиными» методами — пил чай с лимоном и имбирем, принимал настойку женьшеня, но это не помогло.

«Моим спасителем стала Арина Шарапова. Узнав о моих симптомах сухого кашля, позвонила Елене Малышевой, которая и вызвала скорую помощь», — добавил историк моды.

По его словам, так он оказался в больнице в Коммунарке — чистом, светлом и прекрасно оборудованном учреждении. Медики обнаружили у Васильева двухстороннее воспаление легких.

«Спасибо Елене Малышевой, я в чистой и светлой палате, с хорошим «самолетным» пятиразовым питанием, капельницами по утрам, анализами и таблетками целый день. Весь медперсонал одет в белые комбинезоны, маски и напоминают космонавтов. Они знают свое дело» — написал Васильев.

Выписать телеведущего должны через пять-семь дней. Сам он уверен, что болезнь скоро отступит. Анализы показывают хорошие результаты.

Напомним, о госпитализации Васильева рассказала журналист Екатерина Гордон. Ранее с таким же диагнозом в больницу попала Надежда Бабкина, которая вместе с Васильевым и Гордон ведет телешоу «Модный приговор».

Двустороннюю пневмонию обнаружили и у певца Стаса Михайлова. Больше двух недель он не выходил на связь с поклонниками в социальных сетях, а затем опубликовал видеообращение, в котором поблагодарил врачей и власти России за оперативно принятые меры в борьбе с коронавирусом. Артист призвал россиян серьезно относиться к распространению инфекции, режиму самоизоляции, беречь себя и людей вокруг себя.