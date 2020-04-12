Пугачеву восхитили праздничные наряды дочери и внучки

Москва, 12 апреля. Певица Кристина Орбакайте празднует с семьей католическую Пасху, звезда опубликовала в Instagram поздравление.

«Очень часто католическая и православная Пасхи совпадают, но в этом году их разделяет неделя! У католиков сегодня Христос Воскресе», — сказала певица.

На публикацию отреагировала мама звезды – Алла Пугачева. Примадонна соскучилась по своим родным в изоляции. Певица поздравила семью с праздником, восхитившись яркими нарядами Орбакайте и внучки.

«С праздником, мои девочки любимые», — поздравила Пугачева.

Ранее Орбакайте рассказала, что ее сын от бывшего мужа Руслана Байсарова Дени весьма стеснителен. Сейчас он увлекается фотографией, делает фотосессии друзей. Музыкой внук Пугачевой тоже занимался, окончил класс по барабану и по фортепиано. Певица подчеркнула, что все это он делал «не для показухи, а для собственного самовыражения». Дени решил проблему со стрижкой во время самоизоляции кардинально — побрился налысо.

Юморист и телеведущий Максим Галкин на самоизоляции старается всеми возможными способами развлечь детей — двойняшек Лизу и Гарри. Одним из увеселений звездной семьи стали «шишечные бои». Гарри и Лиза вживались в роль пиратов — стреляли из луков с деревянного корабля, установленного на детской площадке. А затем отправились на прогулку в лес.