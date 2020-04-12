Американист объяснил, почему США ведут инфовойну против РФ во время пандемии

Пандемия коронавируса выявила несостоятельность американской системы здравоохранения, но власти США пытаются прикрыть этот факт, обвиняя Россию и Китай в дезинформации о борьбе США с эпидемией, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

На сегодняшний день в США выявлено свыше 530 тысяч заболевших коронавирусом, а число летальных исходов от этого заболевания перевалило за 20 тысяч. Это самая удручающая статистика в мире.

Тем не менее, президент США Дональд Трамп подписал меморандум, в котором говорится, что приоритетом для США является защита собственного народа от COVID-19, но американское руководство готово оказать помощь страдающей от коронавируса Италии, чтобы продемонстрировать свое лидерство вопреки «дезинформации России и Китая».

Об этой «дезинформации» ранее заявлял госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Россия, Китай и Иран распространяют сообщения, дискредитирующие меры, принимаемые американцами для борьбы с пандемией.

«США могут помочь итальянцам китайскими масками, но, в принципе, ситуация в Италии такова, что помощь уже не требуется: эта страна первой в Европе подцепила коронавирус и первой от него избавляется. Поэтому, скорее, американцам нужна итальянская помощь, нежели итальянцам — американская», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей американист Владимир Брутер.

По его мнению, подписанный Трампом меморандум показывает, что США не могут себе позволить, чтобы Россия и Китай выглядели более успешными в борьбе с пандемией COVID-19 и помогали другим странам. А потому раскручивается информационная кампания, в рамках которой Москву и Пекин пытаются выставить эдакими «дезинформаторами».

«Если Россия получает какие-то бонусы в геополитике, США тут же пытаются их отыграть, традиционно используя приемы информационной войны. И катастрофа, складывающаяся в американском государстве из-за стремительного распространения коронавируса, не останавливает Вашингтон в этой игре, где главная задача — обвинять Москву во всем, в чем можно и нельзя, и везде находить русские следы», — полагает Брутер.

Политолог считает, что, вместо того, чтобы тратить средства и энергию на информационную кампанию против мнимых врагов, США следовало бы сосредоточиться на выработке плана по спасению собственного народа и экономики.