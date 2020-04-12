За сутки в России COVID-19 заразились 2186 человек. События дня. ФАН-ТВ

2186 зараженных COVID-19 за сутки В России за сутки зафиксировано 2186 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Большинство новых случаев выявили в Москве — 1306, 278 в Московской области, 69 — в Санкт-Петербурге, 61 — в Мурманской области. Всего новые случаи коронавируса обнаружены в 52 регионах. Помимо этого, за сутки в стране от болезни умерли 24 человека, вылечились — 246. Таким образом, общее число зараженных COVID-19 пациентов в России достигло отметки 15 770, выздоровел 1291 человек. Всего с начала пандемии скончались 130 больных.

Международный стандарт противодействия вирусу Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток (СПбНИИВС) примет участие в разработке международного стандарта противодействия COVID-19. ВОЗ координирует международные усилия по борьбе с пандемией коронавируса. Речь идет о разработке не только вакцин, но и иммунологических методов анализа. Их можно применять для оценки контроля качества и для определения иммунитета. Это крайне важно для планирования стратегии противодействия коронавирусу. Помимо России только 13 стран проводят такие исследования. В ВОЗ выразили благодарность коллективу петербургского института.

Православные встречают Вербное воскресенье Сегодня православные верующие встречают Вербное воскресенье — так в народе назвали праздник Вход Господень в Иерусалим. Это последнее большое торжество перед Страстной неделей, во время которой верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа и готовятся отпраздновать его Воскресение — Светлую Пасху Христову. На Руси праздник был неразрывно связан с вербой, которая в северных широтах первой распускает свои пушистые почки. В этот день строгости Великого поста значительно смягчаются. Верующим можно есть горячую постную пищу с растительным маслом, рыбу и морепродукты, взрослым разрешено немного вина.