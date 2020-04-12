Рустам Солнцев раскритиковал дизайнеров модных «тряпочек» от коронавируса

Москва, 12 апреля. Разработанные звездными дизайнерами маски с розочками далеки от защитной медицинской маски и едва ли способны уберечь от заражения коронавирусом, считает шоумен Рустам Солнцев.

По словам шоумена, на фоне пандемии некоторые знаменитости возомнили себя дизайнерами и продают по завышенным ценам модные аксессуары, которые называют защитными масками. В действительности же эти маски далеки от медицинских.

«Настоящая медицинская маска должна быть правильно сделана, и это важно. У нее есть какой-то защитный слой, еще бактерицидный слой, насколько я знаю, поэтому она и медицинская. А тряпочки, которые они там предлагают, пусть себе в одно место засунут. Все, скопом! Вместе с этими цветочками и розочками», — объяснил Солнцев в комментарии Nation News.

Кроме того, Солнцев признался, что скептически относится к жидким перчаткам, которые разработаны нижегородскими учеными. Он отметил, что предпочитает мыть руки с мылом, как советовал доктор Евгений Комаровский. По словам специалиста, любые перчатки задерживают вирус на три часа, а на ладонях вирус гибнет за 45 минут.

Солнцев добавил, что не собирается навязывать свое видение ситуации и отговаривать от перчаток и масок.

«Я, на самом деле, все прекрасно понимаю. Я не против того, чтобы кто-то носил, пусть носят эти перчатки, ради бога. Я не ношу. Руки я мою. Я хожу в маске», — подытожил он.

По данным на 12 апреля, число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось на 2186 за сутки и достигло 15770. В Москве выявлено 10158 случаев заболевания.