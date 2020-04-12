ЛНР итоги 4–11 апреля: казаки борются с коронавирусом, челлендж «Тренируйся дома»

ФАН представляет дайджест основных событий, произошедших в ЛНР за неделю с 4 по 11 апреля.

Обстрелы ЛНР

Украинские силовики семь раз за минувшую неделю обстреляли территорию Луганской Народной Республики, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. В результате обстрелов двое военнослужащих народной милиции погибли, трое ранены. Поврежден жилой дом.

«Факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам в отношении командиров 59-й, 30-й и 93-й бригад Шаповалова, Гараза и Брыжинского» — отметил Яков Осадчий.

Штрафы за нарушение карантина

Восьмой случай заражения коронавирусом зафиксирован в Луганской Народной Республике. В связи с этим парламент ЛНР на пленарном заседании ужесточил уголовную и административную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и карантина. Согласно изменениям, за их нарушение грозит штраф в размере около 182 тысяч рублей.

Казачьи дружины борются с COVID-19

Представители добровольных казачьих дружин совместно с сотрудниками МВД ЛНР будут дежурить на блокпостах в закрытых для выезда из-за распространения коронавируса городах Красный Луч и Антрацит. Основная задача дружин — обеспечение общественного порядка на данных территориях.

«В связи с применением мер по предотвращению угрозы распространения коронавирусной инфекции в республике такие патрули будут осуществлять проверку соблюдений требований чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии», — отметила Элеонора Карпачева, представитель краснолучского ГОВД МВД ЛНР.

Канал поставок наркотиков перекрыт

Сотрудники министерства государственной безопасности республики перекрыли канал поставок наркотиков с подконтрольной Киеву территории, изъято более тонны семян мака с примесью маковой соломы. По данным ведомства, в состав группы входили 12 человек, ее организаторы — жители Луганской и Донецкой народных республик, их задержали с поличным.

Незаконная торговля оружием

Сотрудники следственного управления Генеральной прокуратуры ЛНР задержали на текущей неделе жителя города Ровеньки, незаконно продававшего оружие и боеприпасы в Интернете. В квартире и гараже, которые принадлежат задержанному, были обнаружены и изъяты автоматы, патроны различного калибра, килограмм артиллерийского пороха, гранаты и прочее.

Челлендж «Тренируйся дома»

Республиканское физкультурно-спортивное общество «Динамо», Луганская академия внутренних дел имени Эдуарда Дидоренко и проект MediaГвардия запустили челлендж «Тренируйся дома», в рамках которого в социальных сетях ежедневно появляются новые задания, включающее комплекс физических упражнений. В течение недели жители ЛНР активно присылали в группу видео с выполненными заданиями. В результате были отобраны самые активные участники проекта.