ФАС предложили новые меры по защите IT-компаний от западных гигантов

Санкт-Петербург, 12 апреля. Пандемия коронавируса вызвала рост цифровой экономики нового типа. Это логично, ведь россияне, как и жители других стран, начали совершать гораздо больше покупок в Интернете.

В изменившихся условиях малым и средним отечественным IT-предприятиям нужна поддержка правительства, заявил директор Института права и развития ВШЭ-Сколково Алексей Иванов, выступая на Петербургском международном юридическом форуме «9,5: законы коронавируса». По его словам, взрывной рост онлайн-потребления случился в первую очередь из-за кризиса, вызванного распространением COVID-19

«И главными выгодоприобретателями в этой истории стали цифровые гиганты.Они будут действовать прагматично и даже цинично, захватывая новые куски рынка», — подчеркнул он в комментарии «Ридусу».

Иванов уточнил, что речь идет об глобальном изменении системы антимонопольного контроля. Участникам были представлены новые проекты в этой законодательной сфере. В частности, как уточняет Nation News, одна из инициатив предполагала ввести запрет на монополистическую деятельность цифровых платформ. Еще одна идея касалась создания эффективной системы контроля сделок, сумма которых превышает 7 млрд рублей.

Накануне участники ПМЮФ обсудили предложение ввести мораторий на банкротство и привлекать к ответственности компании, которые спекулируют на государственных мерах поддержки во время пандемии COVID-19. По словам участников форума, мораторий на банкротство уже де-факто действует в Германии и Британии. В России с 4 апреля действует запрет на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных категорий должников.