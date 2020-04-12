Жителям ЛНР покажут онлайн-концерт в рамках акции «Искусство дома»

«Искусство дома» — такую акцию запустили на этой неделе власти Луганской Народной Республики. Из-за угрозы распространения коронавируса уже несколько недель там закрыты все учреждения культуры и отменены концерты. Чтобы не терять связь с поклонниками и поднять настроение всем, кто находится на самоизоляции, артисты подготовили программы для дистанционного выступления.

«В связи со сложившейся ситуацией наши творческие люди решили показать свое мастерство с телеэкранов и в сети Интернет, — заявил начальник управления культуры и туризма МКСМ ЛНР Сергей Рожков. — Сегодня стартует съемочный процесс акции. Поэтому всех граждан призываем следить за анонсами. В скором времени в эфире телеканала «Луганск-24» появится такой грандиознейший подарок нашим жителям — творчество наших заслуженных артистов и творческих коллективов. И первые концерты, которые покажет наше телевидение, — это будут концерты Луганской академической филармонии. Просим — приходите к себе домой, включайте телевизор и наслаждайтесь творчеством»

В течение недели в филармонии планируют показать до восьми программ в исполнении разных коллективов. Первым записывают концерт, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«У нас будет очень плодотворная неделя, — заметила директор Луганской академической филармонии Вера Геций. — Я надеюсь, мы успеем сделать очень много для нашего любимого зрителя, порадовать его. Сидя дома на диване, они смогут насладиться знакомым мелодиями, любимыми композиторами, чтобы была у них весна на душе и мы преодолели все трудности».

Артисты уверены, что, несмотря на непривычный, дистанционный формат общения со зрителем, «онлайн-концерты будут не менее интересными и востребованными».

«Надо быть оптимистом прежде всего! — посоветовала руководитель академического симфонического оркестра Луганской академической филармонии Татьяна Корецкая. — И кто, если не артисты, это могут сделать? Поэтому мы хотим обратиться к людям с хорошим настроением, с ощущением, что на улице все-таки весна. Наша музыка обязательно произведет впечатление на нашего луганского слушателя».

Во временном перерыве общения со зрителями нашла свои плюсы и художественный руководитель ансамбля танца «Рондо» Оксана Фаренникова. Она рассказала, что временную паузу использует для увеличения репертуара коллектива.

«Конечно, сейчас мы активно репетируем и надеемся, что в будущем эти номера сольются в единой концертной программе», — подчеркнула она.

Данный проект открывает новые возможности и позволяет музыкантам хоть и виртуально, но выйти за пределы филармонии, города и даже республики, однако артисты все равно ждут возвращения поклонников в зрительный зал.