Сына Гурцкой экстренно прооперировали в Москве

Москва, 12 апреля. Сын известной певицы Дианы Гурцкой и замминистра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко Константин перенес операцию. Об этом отец 12-летнего мальчика рассказал в Facebook.

По словам Кучеренко, медики диагностировали у его сына аппендицит, ситуация была сложной. Его экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Операция закончилась ровно в полночь воскресенья.

«Спасибо всем врачам за заботу и работу. Четкость, грамотность и профессионализм позволили избежать перитонита», — написал Кучеренко.

Муж Гурцкой добавил, что аппендицит сам по себе коварен, но на фоне пандемии коронавируса становится еще опаснее.

«Слава богу, что все хорошо!» — констатировал он.

Гурцкая вышла замуж за Кучеренко в сентябре 2005 года. Вместе они основали фонд помощи незрячим детям «По зову сердца». Гурцкая, кроме того, является членом Общественной палаты РФ и возглавляет комиссию ОП по поддержке семьи, материнства и детства. Константин родился летом 2007 года.

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