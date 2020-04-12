МВД предупредило россиян о рассылке фейковых SMS о штрафах за нарушение самоизоляции

Москва, 12 апреля. МВД РФ предупредило о рассылках фейковых SMS-сообщений о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Информация об этом появилась сегодня в официальном микроблоге министерства в Twitter.

В ведомстве уточнили, что информация о получении абонентами таких SMS появилась ранее в соцсетях. Получателей сообщений уведомляют о якобы нарушении им режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения.

«Данные сообщения не соответствуют действительности!» — подчеркнули в МВД.

Ранее о фейковых смс сообщили представители компании Group-IB, занимающейся расследованием киберпреступлений. По данным экспертов, такие SMS мошенники рассылают и в мессенджерах. Одно из таких ложных уведомлений было получено рядом пользователей 10 апреля.

В нем утверждалось, что человек якобы должен заплатить штраф «по постановлению ФСИН и под угрозой возбуждения уголовного дела», а сделать это можно переводом на номер абонента из Красноярского края. При это при попытке позвонить по указанному телефону специалисты Group-IB попали на фиктивную справочную службу МВД.

Напомним, за распространение фейковой информации о коронавирусе предусмотрены крупные штрафы. выявлением таких информационных вбросов занимается Генпрокуратура и рабочая группа СК РФ.

Активное участие в распространении лживых данных, направленных на дезинформацию населения и нагнетания паники в обществе, принимают известные своей антироссийской позицией «Радио Свобода» «Медуза», «МБХ-медиа». Для противодействия потоку недостоверных сведений и улучшения информационной грамотности читателей журналисты ФАН ранее разъяснили, по каким признакам можно распознать фейк о COVID-19.