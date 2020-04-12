Миро ответила «заполошным бабушкам» Рудковской и Бондарчук на критику эйджизма

Москва, 12 апреля. Продюсер Яна Рудковская и ведущая Светлана Бондарчук раскритиковали эйджистов за предрассудки о женщинах в возрасте. Блогер Лена Миро жестко ответила «заполошным бабушкам».

«Разнесли в пух и прах с очень серьезными девушками, которым 40 плюс, в авторской программе у Светланы Бондарчук всех хейтеров, которые дискриминируют женщин по возрасту и пропагандируют эйджизм», — написала Рудковская.

Продюсер возмутилась тем, что женщинам в возрасте нельзя носить мини, рожать детей, фотографироваться в купальниках и быть любимыми. Рудковская призвала «соответствующие органы» обратить на это внимание.

«Какие такие органы? Ну, чьи органы на вас встанут, бабуси? Вы, вообще, о чем?» — удивилась Миро.

Блогер уверена, что никакой дискриминации по возрасту нет. Миро объяснила, что это вовсе не эйджизма, а «здоровый смех фертильных, сексуально востребованных людей над бабушками». Она призвала Рудковскую и Бондарчук воспитывать внуков, сажать малину и смотреть сериалы, а не носить мини.

Миро отметила, что женщинам в возрасте есть чему поучиться у мужчин. Она объяснила, что мужчины не переживают из-за возраста, так как привыкли зарабатывать головой, а не другими местами.

«Бабушки, успокойтесь. Никто вас не дискриминирует. На вас просто не стоит», — заключила Миро.

Кроме того, блогер отметила, что если в этой истории и есть эйджисты, то прежде всего это Рудковская и Бондарчук. Знаменитости настолько стесняются своего возраста, что фотошопят свои фотографии.

«Вы и есть самые ярые и нетерпимые эйджисты в отношении самих себя», — подытожила Миро.

Ранее Миро обрушилась с критикой на «аптечного ревизорро» Екатерину Диденко, которая разыграла подписчиков новостью о своей «беременности». Супруг девушки скончался около двух месяцев назад на вечеринке с сухим льдом.