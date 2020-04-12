Коронавирус в РФ 12 апреля: рекордная статистика, новости, кто из звезд заболел, кто умер

Федеральное агентство новостей ФАН сообщает актуальную на утро 12 апреля 2020 года информацию о распространении коронавируса в РФ и мире.

Статистика COVID-19 в России

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России, за минувшие сутки 11 апреля в нашей стране выявлено рекордное количество случаев заражения COVID-19 — 2 186 человек в 52 регионах. Общее число подтвержденных заболевших в России достигло 15 770 человек, общее число выздоровевших — 1 291, умерших — 130.

Самое большое количество инфицированных зарегистрировано в Москве — 10 158 человек, за сутки в столице подтверждено 1 306 новых случаев. На втором месте Московская область, где на сегодняшний день выявлено в общей сложности 1 360 заболевших (+278 за сутки). Далее следуют Петербург с 557 зараженными (+69 человек за сутки), Республика Коми (208 заболевших), Нижегородская область (194), Краснодарский край (169) и Брянская область (141).

На данный момент в России проведено свыше 1,2 млн тестов на коронавирус.

США стали лидерами по смертности от коронавируса

В мире количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19, по данным на 12 апреля, достигло 1 781 127. Общее количество смертей от коронавируса составляет 108 994, выздоровлений — 2 688 766.

Самое большое число заболевших выявлено в США — 530 006 человек. В Испании 163 027 подтвержденных диагнозов, в Италии — 152 271, во Франции — 130 730, в Германии — 125 452, в Китае — 83 096, в Великобритании — 79 885, в Иране — 70 029, в Турции — 52 167. Россия в списке стран с наибольшим числом выявленных заболевших коронавирусом на сегодняшний день занимает 16-е место. В находящейся на 15-м месте Португалии 15 987 инфицированных.

Что касается смертности от коронавируса, то в «лидеры» вырвались США, где на данный момент зарегистрировано 20 608 летальных исходов. Из-за пандемии президент Дональд Трамп объявил во всех 50 штатах положение «масштабного бедствия».

В Италии в общей сложности умерли 19 468 пациентов с подтвержденным COVID-19, в Испании — 16 606, во Франции — 13 851, в Британии — 9 892 человека.

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Кто умер от коронавируса

За сутки в Москве скончались 14 пациентов с COVID-19. По информации оперштаба, у всех погибших были сопутствующие заболевания: гипертония, сахарный диабет, кардиомиопатия, последствия инфаркта. Возраст умерших — от 52 до 82 лет.

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