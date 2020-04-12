Сирия, 12 апреля. На севере Алеппо при обстреле со стороны союзных Турции формирований погиб офицер сирийской армии. В Ракке застрелен полевой командир «Демократических сил Сирии». Конвой военной техники международной коалиции прибыл в Хасаку из Ирака. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: провели работы по разминированию на юге Идлиба; по неподтвержденным данным, понесли потери на севере Алеппо при столкновении с протурецкими боевиками.

«Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в нападении на члена сил внутренней безопасности «Демократических сил Сирии» в Ракке.

«Сирийская национальная армия» (СНА): обстреляла из миномета укрепления курдских бандформирований на севере Ракки.

«Демократические силы Сирии» (SDF): лишились полевого командира в результате столкновения с протурецкими боевиками в Ракке.

Международная коалиция: направила конвой военной техники и грузовиков с материально-техническим обеспечением на восток Хасаки.

Провинция Алеппо

На севере провинции продолжились столкновения на линии разграничения сил правительственный войск и подконтрольных Турции вооруженных группировок. Как сообщает Telegram-канал BNN Syria, в ходе столкновения между отрядами «Сирийской национальной армии» с подразделением армии Башара Асада у поселка Кафр-Таль, был застрелен один офицер. Подконтрольные боевикам источники в социальной сети Twitter сообщают, что также при обстреле пострадали несколько иранских бойцов «Кудс». Официальные источники пока что не подтверждают потерь в рядах Сирийской Арабской Армии и своих союзников. У деревни Аль-Касра сирийские военнослужащие открыли огонь из минометов по опорным пунктам СНА.

Провинция Идлиб

По информации агентства Step News, утром в воздушном пространстве над поселениями Ариха и Сармин были замечены разведывательные беспилотники ВВС Сирии. По данным источника, дроны также провели разведку над позициями боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок у гор Джебель аз-Завия.

Как сообщает источник в сети Twitter @HarbiehNadie, на юге Идлиба инженерные подразделения сирийской армии продолжили работы в освобожденных от террористов районах. Саперы исследовали около двух гектаров территорий за последние сутки и демонтировали 43 взрывных устройства, включая мины-ловушки. Работы по расчистке продолжатся и далее. В настоящее время правительственные войска делают все возможное для скорейшего восстановления жилого фонда и разрушенных инфраструктур в поселках, освобожденных от «Хайят Тахрир аш-Шам». Основанная задача САА в этом направлении – как можно быстрей вернуть населенные пункты к нормальной жизни.

Провинция Ракка

Боевики «Сирийской национальной армии» продолжили обстрел позиций курдских бандформирований в зоне операции «Источник мира». По информации портала Masar Press, СНА открыла огонь из тяжелой артиллерии по опорным пунктам «Демократических сил Сирии» у поселения Казали и города Айн-Исса. По данным источника в сети Twitter @Y.N.M.S, при обстреле погиб полевой командир SDF Мухаммад Хусейн аль-Канас, информация о других жертвах пока уточняется.

Как передает медиаресурс Alk Habour, в городе Ракка группа неизвестных открыла огонь по сотруднику сил безопасности SDF «Асайиш». Мужчина был застрелен при патрулировании квартала в непосредственной близости от городской больницы. «Асайиш» возлагают вину за покушение на своего сотрудника на «спящие ячейки» запрещенного в РФ «Исламского государства».

На восток провинции прибыла очередная колонная военной техники международной коалиции во главе с США. Согласно данным новостного агентства SANA, колонна из десятков грузовиков и бронированных автомобилей зашла на территорию Сирии из Ирака через незаконный погранпереход «Аль-Валид», после чего направилась в сторону базы ВС США в городе Аш-Шаддади. С начала этого года коалиция перебросила в Сирию около 1000 единиц военной техники и грузовиков с материально-техническим обеспечением, которые были развернуты на базах в Дейр-эз-Зоре и Хасаке, а также не оккупированных коалицией и боевиками SDF нефтегазовых месторождениях.

1 Организация запрещена на территории РФ.