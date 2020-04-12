Первый пациент с коронавирусом умер в Курской области

Курск, 12 апреля. Пациентка с коронавирусом скончалась в инфекционной больнице имени Семашко в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

В Курской области зафиксировали первую смерть больного к скоронавирусом. По словам Старовойта, женщина была в тяжелом состоянии.

Она скончалась в результате остановки сердца на фоне хронического заболевания сердечно-сосудистой системы.

По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, в Курской области зафиксировали 43 случая заболевания коронавирусом, выздоровели три человека.

Как сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах, скончались 130 человек.

Больше всего заболевших в Москве и Московской области. В регионах России ввели режим самоизоляции, гражданам запрещено выходить на улицу без уважительной причины.

Купить продукты и лекарства можно в магазинах и аптеках, которые находятся рядом с домом. При выходе на улицу необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты, в том числе медицинской маской.

Возвращаясь домой, следует вымыть руки и лицо с мылом, сменить одежду.