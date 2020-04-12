Москва, 12 апреля. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Любовь Соболь возмутилась тем, что ряд организаций получил от Минюста РФ свидетельства о регистрации партии, чего за многие годы так не удалось одиозному блогеру Алексею Навальному.

Соболь в эфире своей программы «По фактам» пожаловалась на то, что владелец компании Faberlic Алексей Нечаев в преддверии выборов получил заветное свидетельство с первого раза, как и объединение разработчика компьютерной игры World of Tanks Вячеслава Макарова.

Как отмечает iReactor, гадать, почему многочисленные попытки Навального заканчивались провалом, не приходится. Стоит только вспомнить о том, что история блогера и его ФБК полна нарушений и противозаконных действий.

Навальный позиционирует себя как непримиримый «борец с коррупцией» и постоянно пытается убедить общественность, что его основная идея заключается в построении «прекрасной России будущего». Именно такое название он в свое время выбрал для собственной партии. На деле же блогера не раз уличали в корысти и непомерной жадности. Подпортили его репутацию ставка на «оппозицию», поддерживающую идеологию западных демократий, и неудавшиеся союзы.

К примеру, громкой неудачей стало сотрудничество Навального с московским РОДП «Яблоко». В 2007 году «оппозиционера» исключили из политсилы «за нанесение политического ущерба партии».

Соболь, возмущаясь решением Минюста РФ, словно намеренно «забывает» и о других провалах Навального. К примеру, полнейшей неудачей закончилась его президентская кампания в 2017 году. Блогера не допустили до выборов из-за судимости по делу «Кировлеса». Следствие установило, что Навальный причастен к хищению имущества этого предприятия.

Кроме того, отказы в регистрации партии Навального связаны с многократными нарушениями и ошибками в подаваемой им документации. Напрашивается вывод, что такой внушительный «послужной список» по умолчанию не может внушать доверия к блогеру и его организации. А World of Tanks и Faberlic, на которые пожаловалась Соболь, попросту утерли Навальному нос.

Ранее стало известно, что скандально известный ФБК Навального стал использовать интернет-ресурсы с рейтингом 18+ для своего продвижения.