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ЛНА сообщила о наступлении боевиков ПНС Ливии на юге Триполи

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ЛНА сообщила о наступлении боевиков ПНС Ливии на юге Триполи

Триполи, 12 апреля. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии возобновили наступление на Ливийскую национальную армию (ЛНА), сконцентрировав усилия по прорыву южной линии фронта. Командование ЛНА отчиталось о потерях после вооруженных провокаций со стороны боевиков.

ЛНА сообщила о наступлении боевиков ПНС Ливии на юге Триполи

Глава ПНС Файез Саррадж воспользовался перемирием, активизировав боевые действия в отношении армии Халифы Хафтара — террористы атаковали сразу на нескольких направлениях к югу от Триполи. ЛНА сообщила об ожесточенных столкновениях с боевиками на направлениях Абу Салим и Салах ад-Дин, для снижения активности наступления, силы Хафтара нанесли превентивные удары по оружейным складам противника, уничтожив несколько из них. В ходе боев ЛНА потеряла бронетранспортер и две боевые машины. Интенсивные бои также фиксируются на направлении Тарик аль-Матар, подробности сообщил канал LibyaAlhadathTV. Кроме того, радикалы направили дополнительные силы для прорыва оборонительных позиций ЛНА на направлении Машруа аль-Хадба.

ЛНА сообщила о наступлении боевиков ПНС Ливии на юге Триполи

Наземные атаки ПНС сопровождаются артиллерийскими обстрелами и ударами авиации. При помощи турецких беспилотников боевики уничтожили автомобиль ЛНА в районе Бани Валид, несколько военнослужащих 166-го пехотного батальона получили смертельные ранения. БПЛА также нанес авиаудар по машинам скорой помощи. Сообщается о гибели водителей и медицинского персонала, находившихся в машинах. Мирные жители района Тининай, ранее подвергшегося ударам авиации ПНС, осудили бомбардировку террористов. 

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