Миро в пух и прах разнесла «беременную» Диденко

Москва, 12 апреля. Блогер Лена Миро обрушилась с критикой на «аптечного ревизорро» Екатерину Диденко, которая разыграла подписчиков новостью о своей «беременности». Супруг девушки скончался около двух месяцев назад на вечеринке с сухим льдом.

Диденко недавно опубликовала видео, на кадрах которого продемонстрировала подписчикам положительный тест на беременность. Девушка на камеру стала удивляться результату, поскольку пьет противозачаточные таблетки. Но эмоции блогера оказались наигранными, а тест и вовсе принадлежал ее сестре.

Неудачный розыгрыш вызвал шквал критики и негативных комментариев в адрес девушки. Не смогла пройти мимо этой темы и скандально известный блогер Миро. Она считает, что Диденко таким «похабным» способом решила напомнить о своей персоне.

«Вдруг дошло очевидное: хайп-то закончился, и она теперь никому не нужна! Ни денег, ни славы — один позор. Что делать, коли жизнь обделила тебя даже зачатками разума? Ну, наверное, зачать через полтора месяца после смерти мужа!» — разнесла блогера Миро в пух и прах.

Этот инцидент Миро назвала «две полоски от покойника» и с намеком поинтересовалась у подписчиков, как они относятся к принудительной госпитализации душевнобольных.

Как сообщает «РИАМО», муж Диденко погиб 29 февраля в Москве, когда во время вечеринки по случаю дня рождения супруги в бассейн высыпали 25 килограмм сухого льда. Не удалось спасти еще двоих гостей праздника. По версии следствия, они получили несовместимые с жизнью ожоги и отеки из-за испарения диоксида углерода в результате реакции сухого льда с водой.

Диденко признавалась, что только спустя две недели после трагического случая решилась рассказать о произошедшем старшей дочери.