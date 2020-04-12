Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 52 регионах России

Москва, 12 апреля. Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявили за минувшие сутки в 52 регионах РФ. Об этом сообщил оперативный штаб Москвы по ситуации с COVID-19.

Уточняется, что больше всего новых заболевших зарегистрировано в столице (1306) и Подмосковье (278). В Петербурге зафиксировано 69 новых случаев. В первой пятерке также Мурманская область (61 заболевший) и Нижегородская область (42).

Общее число случаев заболевания в России на сегодняшний день составляет 15 770. 1 291 пациентов выздоровели, 130 — скончались.

Для борьбы с распространением коронавируса до конца апреля в РФ введен режим нерабочих дней. Жителей просят без необходимости не покидать свои дома. В Москве, где обстановка наиболее тяжелая, мэр города Сергей Собянин ввел систему цифровых пропусков для передвижения по столице. Их оформление начнется с понедельника, 13 апреля, а уже с 15 апреля их наличие будет обязательным. Те же правила будут действовать и в Московской области.

Как уточняет РИАМО, пропуска могут оформить граждане, продолжающие ездить на работу, те, кто нуждается в медпомощи, для поездки в магазин за продуктами и по другой уважительной причине. Военнослужащим, правоохранителям, чиновникам, судьям, адвокатам, нотариусам, журналистам и охранникам пропуска не требуются. Им нужно иметь при себе рабочее удостоверение.