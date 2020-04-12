Заразившая 11 человек экс-инфекционист Ставрополья излечилась от коронавируса

Ставрополь, 12 апреля. Бывший главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, скрывшая свою поездку в Испанию в период пандемии коронавируса, вылечилась от COVID-19. Сейчас она все равно продолжает оставаться в больнице.

«Она не выписана, долечивается по поводу осложнений. От коронавируса она уже излечилась», — рассказал источник РИА Новости.

В минувший четверг сама Санникова заявила журналистам, что после выписки намерена обращаться в прокуратуру. Кроме того, как отмечает телеканал 360, врач сообщила, что у нее есть своя версия произошедших событий, которую она намерена озвучить позже, чтобы избежать нового «витка скандала». Себя Санникова считает «человеком гражданской позиции с незапятнанной репутацией».

Виновной в заражении 11 человек она себя не считает. Однако в СК РФ считают иначе: в отношении женщины ранее было возбуждено уголовное дело о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей и по статье «Халатность».

По словам Санниковой, по этим делам она не имеет ни в статуса подозреваемой, ни статуса обвиняемой: «Дело возбуждено «по факту»», сообщает «Московский комсомолец».