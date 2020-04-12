Более 146 тысяч человек находятся под наблюдением в России из-за подозрения на коронавирус

Москва, 12 апреля. Более 146 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением <…> остаются 146,9 тысячи человек. <…> За сутки проведено 94,3 тысячи тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

В целом, в России сделали более 1,2 миллиона тестов на COVID-19, добавили в пресс-службе.

Как сообщили ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, за последние сутки в России выявлено 2,1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом в 52 регионах. Число заболевших COVID-19 в стране увеличилось до 15,7 тысячи. «РИАМО» отмечает, что с начала пандемии по всей России выздоровело более 1,2 тысячи человек, скончались 130 пациентов.

Пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения объявила еще 11 марта. Инфекция, вспышка которой произошла в декабре 2019 года в Китае, охватила почти весь мир. По последним данным, число зараженных превысило 1,7 миллиона человек, от инфекции скончались свыше 108 тысяч человек.

Как передает Deita.ru, накануне в Центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили, что первый этап клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции проведут на 60 добровольцах, список уже сформирован.