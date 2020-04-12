Офис Зеленского случайно опубликовал план «секретной» базы ВМСУ в Бердянске

Киев, 12 апреля. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Бердянск обернулась скандалом. Причиной скандала стали «слитые» офисом главы государства фотографии «секретной» военно-морской базы.

Пресс-служба Зеленского опубликовала фотографии поездки Зеленского в Бердянск. В кадре оказались планы новой базы ВМСУ.

Решение о строительстве базы было принято после инцидента в Керченском проливе, когда украинские корабли нарушили госграницу РФ. Планируется, что на новую базу перевезут катера из Николаева и списанные американские катера Mark VI.

«Очень важно иметь свои корабли в этом месте. Ведь таким образом мы защитим наши порты, нашу торговлю. Это прямая помощь экономике», – заявил Зеленский.

Редактор «Украинского милитарного портала» Тарас Чмут возмутился тем, что пресс-служба Зеленского опубликовала фото и видео базы. Чмут отметил, что благодаря «сливу» офиса президента Украины можно узнать сроки развертывания базы «Восток» в Бердянске, причальный фонд базы и строения, корабельно-катерный и личный составы базы, а также схему размещения объектов, пишет «ПолитНавигатор».

«Спасибо! Очень благодарю! России вообще ничего не нужно делать, вы сами им все предоставите», — с иронией отметил он.

Ранее в Киеве сообщили, что строительство базы будет осуществлено в течение 2020-21 годов. В текущем году будут подготовлены необходимые бумаги, а в следующем — построены новые причалы для дислокации военных катеров. Бюджет работ по строительству базы составит 553 млн гривен (чуть более 20 млн долларов). На базе можно будет содержать до 12 катеров.