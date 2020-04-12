Биологи РФ примут участие в разработке международного стандарта противодействия COVID-19

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России примет участие в разработке международного стандарта антигена и антител для противодействия COVID-19. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказали в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.

ВОЗ координирует международные усилия по противодействию пандемии коронавируса. Организация запустила инфраструктуру исследований и разработок, R&D blueprin.

«В рамках данной инфраструктуры созданы рабочие группы по моделям животных, разработке методов анализа, а также сероэпидемиологии, — рассказал собеседник ФАН. — В эти рабочие группы приглашены и эксперты из числа сотрудников Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России».

Этот НИИ внедряет собственные программы по противодействию COVID-19. Речь идет о разработке не только одних вакцин, но и иммунологических методов анализа. Их можно применять для оценки иммуногенности вакцин, контроля качества и для определения популяционного иммунитета (сероэпидемиологии). Это крайне важно для планирования стратегии противодействия коронавирусу.

«Результаты СПбНИИВС ФМБА России в направлении сероэпидемиологии позволили сделать доклад на прошедшей 10 апреля 2020 года телеконференции рабочей группы ВОЗ (Solidarity II: SeroepidemiologyStudy). Следует отметить, что в работе данной группы участвуют более 100 экспертов из разных стран мира. Учеными ФМБА России были представлены результаты успешного определения специфических к SARS-CoV-2 антител в сыворотках переболевших пациентов (реконвалесцентов) с помощью иммуноферментного анализа (ИФА)», — отметил источник.

По мнению экспертов ВОЗ, научный уровень и качество выполненных изысканий, в особенности по формированию панели сывороток, чрезвычайно высок. Помимо России только 13 стран проводят такие исследования. В ВОЗ выразили благодарность коллективу петербургского института за «приоритетные пионерские разработки».

По сравнению с проектами других стран, в частности британского Национального института по биологической стандартизации и контролю, биологи РФ изучили на порядок больше биообразцов.

«По итогам телеконференции СПбНИИВС ФМБА России было предложено участвовать в разработке международного стандарта антигена (белка) и антител (сыворотки) для использования в глобальном международном противодействии COVID-19. СПбНИИВС ФМБА России получит лучшие из имеющихся международных образцов для усиления имеющихся проектов», — добавил собеседник ФАН.

Институт активно сотрудничает с ВОЗ по вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний, в том числе гриппа. Идет сотрудничество по разработке международных стандартов вирусных антигенов (NIBSC), а также альтернативных методов для оценки качества вакцин.

«СПбНИИВС ФМБА России является членом рабочей группы по вакцинам против гриппа Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA IVS), а также Сети производителей вакцин развивающихся стран (DCVMN), — уточнил собеседник ФАН. — В ходе проводящейся в настоящее время работы СПбНИИВС ФМБА России планирует получить стандарты вирусных антигенов и антитела к ним, наработанные иностранными Управлениями по санитарному надзору, которые ранее были доступны только для производителей вакцин, работающих в других странах».

Пандемия коронавируса началась в конце 2019 года в Китае. Несмотря на задействование местными властями беспрецедентных карантинных мер, инфекция быстро распространилась практически по всему миру. В Россию эпидемия COVID-19 пришла в конце января 2020 года. Согласно сводкам на 11 апреля, в РФ зафиксировано 13 584 случая заражения коронавирусом,1045 человек выздоровели, 106 человек, к сожалению, спасти не удалось.