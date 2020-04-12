Соловьев поставил диагноз разочаровавшемуся в России Уткину

Москва, 12 апреля. Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на жалобы спортивного комментатора и актера Василия Уткина о необходимости соблюдать самоизоляцию.

Недовольство Уткин высказал накануне в эфире телеканала «Дождь». Он признался, что крайне разочарован действиями российского государства, «вынудившего граждан сидеть дома за свой счет». По словам Уткина, он сам себя запер дома, за все платит сам, в том числе и за квартиру, а также продолжает платить налоги.

«Я очень разочарован этим обстоятельством, мне такое государство не нужно», — подчеркнул он.

Соловье в ответ посоветовал Уткину обратиться к психиатру. Именно этот специалист, по мнению журналиста, сможет назначить недовольному комментатору «какие-то реально необходимые таблетки»

«Потому что, видимо, то что тот принимает сейчас - не работает. Он тяжело болен», — добавил Соловьев в комментарии телеканалу «Царьград».

Отметим, что правительство РФ приняло ряд мер по поддержке населения в период эпидемии коронавируса. Взять хотя бы оплаты коммунальных услуг, на которые жалуется Уткин. По распоряжению властей управляющие компании не будут начислять пени за просрочку оплаты по ЖКХ. Кроме того, должникам не будут отключать воду, свет, электричество и газ.

Помимо этого, все лишившиеся работы в период введения нерабочего режима в стране, будут получать повышенное пособие по безработице. Семьи с маленькими детьми — ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей. Отдельные меры были приняты и для граждан, которые потеряли возможность обслуживать свои кредиты. Тем, чьи доходы снизились более чем на 30% по сравнению с 2019 годом, будет предоставлена возможность кредитных каникул. Индивидуальным предпринимателям, а также субъектам малого и среднего бизнеса предоставлены налоговые каникулы, отсрочки по арендной плате.

При этом режим самоизоляции действует не только в России, но и в других странах мира. Эта мера призвана затормозить распространение коронавирусной инфекции. По последним данным, число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире достигло 1 778 562. Погибли 108 902 человека. В России эпидемия коронавируса может пойти на спад в начале июня, отмечает «Дейта».