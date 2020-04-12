Глава «Склифа» усомнился в эффективности применяемых против COVID-19 препаратов

Сергей Петриков, директор НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, признался, что врачи не уверены в препаратах, которые они назначают для лечения пациентов с подтвержденным коронавирусом.

В фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2», вышедшем на телеканале «Россия 1», глава «Склифа» напомнил, что от коронавирусной инфекции сегодня нет специфических препаратов.

«При свином гриппе, например, были препараты, которые действовали на его возбудитель. А здесь препаратов просто нет», — констатировал Сергей Петриков.

По его словам, лекарства, которыми сегодня лечат пациентов с коронавирусом, были подобраны опытным путем.

«Все эти лекарства, которые мы применяем, они каким-то опытным путем получены. На опыте Китая, Италии и так далее. Но в показаниях у них этого (лечения коронавируса. — Прим. ФАН) нет, и исследования, которые доказывают их эффективность, очень маленькие, охватывают небольшие группы пациентов. Конечно, мы применяем, но до конца никто не уверен, что именно эти препараты действуют на этот вирус», — сказал Петриков.

Отметим, по последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России, за минувшие сутки в нашей стране выявлено рекордное количество случаев заражения COVID-19 — 2 186. Общее число подтвержденных заболевших достигло 15 770 человек, общее число выздоровевших — 1 291, умерших — 130.

Больше всего инфицированных в Москве — 10 158. На втором месте Московская область, где на 12 апреля выявлено 1 360 заболевших. Далее следует Петербург с 557 зараженными, Республика Коми (208 заболевших), Нижегородская область (194) и Краснодарский край (169).

По словам замдиректора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора, доктора биологических наук Александра Семенова, жертвами коронавируса теперь становятся не только старики, но и молодые люди, и даже дети, потому что, попадая в разные популяции, вирус начинает вести себя по-другому.

При этом Семенов предупредил, что чем тяжелее человек переносит коронавирус, тем дольше он остается заразным для окружающих.