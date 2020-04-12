Ширвиндт признался, что нарушил режим самоизоляции ради шоу

Москва, 12 апреля. Российский актер, режиссер и телеведущий Александр Ширвиндт нарушил режим самоизоляции по коронавирусу. Артист принял участие в съемках шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Ширвиндт продолжает работать и участвовать в съемках несмотря на то, что находится в группе риска по коронавирусу – актеру 85 лет. Артист рассказал, как защищает себя от болезни.

«Страшно, конечно, выходить на улицу. Но у нас такая профессия. Мы все собираемся в тяжелой ситуации. Я ем лимончики и шпроты», — рассказал Ширвиндт в эфире шоу.

Ведущий Александр Олешко заявил, что артист как солдаты – выступают для зрителей даже в режиме онлайн.

«Нам, конечно, тоже страшно. Передвигаемся малыми группами. От окопа до окопа», — добавил ведущий.

Актер Леонид Ярмольник, который тоже принял участие в программе, предпочел остаться дома. Он признался, что проводит время дома с внуками. Артист уверен, что пандемия сплотит людей.

«С внуками время провожу, книги читаю. Мне всегда не хватало времени на себя, а сейчас его с достатком», — рассказал Ярмольник.

Ранее Ширвиндт объяснил, почему не появляется на похоронах знакомых. По словам артиста, он охладел к кладбищам и сохраняет силы для собственной панихиды.

Напомним, в Москве введен обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса для лиц старше 65 лет. По данным на 12 апреля, число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось на 2186 за сутки и достигло 15770. В Москве выявлено 10158 случаев заболевания.