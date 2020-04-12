Ведущий эпидемиолог Китая спрогнозировал наступление точки перелома пандемии

Пекин, 12 апреля. Точка перелома пандемии коронавируса в мире наступит минимум через две недели, если развитие ситуации будет продолжаться прежними темпами. Такой прогноз дал ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.

Специалист заметил, что прогнозировать изменение ситуации в мире сложнее, чем в КНР, поскольку в других странах очень много непредвиденных факторов.

«Но если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию, боюсь, что нужно еще две недели», — цитирует его радио Sputnik.

Наньшань объяснил, что нынешняя пандемия отличается от той, что была в 1918 году, поскольку ключевую роль играют предпринимаемые властями меры. Если они будут жесткими, эпидемия быстро пойдет на спад, передает «Газета Кемерова».

Вспышка коронавируса нового типа произошла в Китае в конце прошлого года. Инфекция быстро распространилась за пределы КНР и охватила уже более 170 стран. Ее жертвами стали свыше 108 тысяч человек, заразились более 1,7 миллиона. Многие страны вынуждены были закрыть границы и объявить на своей территории карантин. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией.

В России, по последним данным, зафиксировано более 15 тысяч случаев заболевания, около тысячи человек удалось вылечить, 130 пациентов скончались.

Ранее вирусолог Александр Семенов рассказал, что изначально жертвами новой коронавирусной инфекции были пожилые люди, а теперь в Европе все чаще регистрируются случаи летального исхода у молодых пациентов и даже детей.