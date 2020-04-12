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Ведущий эпидемиолог Китая спрогнозировал наступление точки перелома пандемии

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Ведущий эпидемиолог Китая спрогнозировал наступление точки перелома пандемии

Пекин, 12 апреля. Точка перелома пандемии коронавируса в мире наступит минимум через две недели, если развитие ситуации будет продолжаться прежними темпами. Такой прогноз дал ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.

Специалист заметил, что прогнозировать изменение ситуации в мире сложнее, чем в КНР, поскольку в других странах очень много непредвиденных факторов.

«Но если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию, боюсь, что нужно еще две недели», — цитирует его радио Sputnik.

Наньшань объяснил, что нынешняя пандемия отличается от той, что была в 1918 году, поскольку ключевую роль играют предпринимаемые властями меры. Если они будут жесткими, эпидемия быстро пойдет на спад, передает «Газета Кемерова».

Ведущий эпидемиолог Китая спрогнозировал наступление точки перелома пандемии

Вспышка коронавируса нового типа произошла в Китае в конце прошлого года. Инфекция быстро распространилась за пределы КНР и охватила уже более 170 стран. Ее жертвами стали свыше 108 тысяч человек, заразились более 1,7 миллиона. Многие страны вынуждены были закрыть границы и объявить на своей территории карантин. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией.

В России, по последним данным, зафиксировано более 15 тысяч случаев заболевания, около тысячи человек удалось вылечить, 130 пациентов скончались.

Ранее вирусолог Александр Семенов рассказал, что изначально жертвами новой коронавирусной инфекции были пожилые люди, а теперь в Европе все чаще регистрируются случаи летального исхода у молодых пациентов и даже детей.

Ведущий эпидемиолог Китая спрогнозировал наступление точки перелома пандемии

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Источник: Жэньминь жибао
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