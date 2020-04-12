На карантине. Сергей Кошонин. ФАН-ТВ

В проекте «На карантине» ФАН покажет, чем занимаются актеры, политики, спортсмены и другие медийные личности пока не могут выйти на улицу.

В новом выпуске актер театра и кино Сергей Кошонин расскажет о своем домашнем досуге. Во время самоизоляции артист не только смотрит спектакли онлайн и читает книги. Одно из хобби нашего сегодняшнего героя — поиск интересных фактов. Например, Сергей Кошонин обнаружил связь между карантином и Александром Пушкиным. Более того, актер даже спел об этом песню. Послушать ее можно в нашем выпуске.