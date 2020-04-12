Премьер Японии показал, чем занимается на самоизоляции

Токио, 12 апреля. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ показал, чем занимается на самоизоляции. Музыкальный клип политик опубликовал в своем официальном микроблоге в Twitter.

Видео представляет диптих: на одной его части молодой японский певец Гэн Хосин исполняет песню «Потанцуем дома» (Uchi de odorou), на другой – можно видеть самого премьер-министра. Правда, Абэ не танцует. Он читает книги, смотрит телевизор, гладит свою собаку.

«Я не могу встретиться с друзьями. Не могу пойти на вечеринку. Но это, безусловно, поможет спасти много жизней», — написал премьер в описании к видео.

Тут же он подчеркнул, что соблюдение режима самоизоляции позволит снизить нагрузку на врачей, которые борются с коронавирусом в очень тяжелых условиях.

«Спасибо за ваше сотрудничество», — поблагодарил Абэ.

Как сообщало ранее информационное агентство «Дейта», 7 апреля в Токио, Осаке и пяти префектурах Японии был введен режим ЧС из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что он будет действовать на протяжении месяца. По данным Института Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в Японии зарегистрировано 6 748 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 108 пациентов скончались.

Решения о закрытии школ, детских садов и вузов японское правительство позволило принимать местным властям. Однако учащиеся некоторых заведений уже проявили находчивость и решили делегировать получение дипломов роботам. Сами студенты сидят дома и дистанционно управляют машинами на церемонии. При этом на дисплеях, которые заменяют роботам лица, транслируются изображения лиц учащихся. Интересно, что роботы облачены в мантии и магистерские шапочки. После вручения диплома преподаватели фотографируются с роботизированной версией своих студентов.