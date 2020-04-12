Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось на 2186 за сутки

Москва, 12 апреля. В России за сутки выявлено 2186 новых случаев заражения коронавирусом в 52 регионах. Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 15770. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным на 12 апреля, больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Москве ― 1306 новых случаев, в Московской области за сутки зафиксировано 278 случаев заражения коронавирусом. В Петербурге диагноз коронавирус подтвердился у 69 пациентов за сутки.

За последние сутки 61 новый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Мурманской области, в Нижегородской области выявлено 42 случая за сутки, 31 случай – в Краснодарском крае, 25 случаев – в Красноярском крае.

Число излечившихся от коронавируса достигло 1291 человека, в том числе 246 за последние сутки. Скончались от коронавируса 130 человек, 24 за минувшие сутки.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Москве (10158), Московской области (1360), Петербурге (557), Республике Коми (208), Нижегородской области (194), Краснодарском крае (169), Брянской области (141).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, число зараженных превысило 1,7 миллиона человек, от инфекции скончались свыше 108 тысяч человек.